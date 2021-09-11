Двухлетнему ребёнку отрезало палец на эскалаторе в российском ТЦ

В Калининграде двухлетнему ребёнку отрезало фалангу пальца на эскалаторе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Вечером 9 сентября горожанин пришёл с сыном в торговый центр. На первом этаже возле эскалатора мужчина высадил мальчика из коляски и начал искать в ней какие-то вещи. В это время ребёнок встал на первую ступеньку ленты эскалатора и упал.
"Кисть ребёнка попала под ограничитель ступеней эскалатора, в результате чего малолетний получил травму в виде ампутации фаланги пальца на руке", – говорится в сообщении.
Мальчика госпитализировали. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.
Комментарии
Как всегда спросят не с тех кого стоило... А виноват то родитель... 2 года - это вообще ещё ручной ребенок.
Это просто несчастный случай.
Я через это место всегда перешагиваю, может ногу затащить, если ограничитель отойдет.
Теперь на всю жизнь повод для конфликта "Это из-за тебя, папа!"
Теперь ТЦ не рассчитаться.
Отец д..л.