Двухлетнему ребёнку отрезало палец на эскалаторе в российском ТЦ

В Калининграде двухлетнему ребёнку отрезало фалангу пальца на эскалаторе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Вечером 9 сентября горожанин пришёл с сыном в торговый центр. На первом этаже возле эскалатора мужчина высадил мальчика из коляски и начал искать в ней какие-то вещи. В это время ребёнок встал на первую ступеньку ленты эскалатора и упал.

"Кисть ребёнка попала под ограничитель ступеней эскалатора, в результате чего малолетний получил травму в виде ампутации фаланги пальца на руке", – говорится в сообщении.

Мальчика госпитализировали. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.