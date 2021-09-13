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Экс-глава алтайского Минобрнауки Максим Костенко "пляшет и наслаждается" в Москве

, ИА "Амител"
Министр посетил библиотеку и сыграл на фортепиано
Максим Костенко / Фото: Екатерина Смолихина

Максим Костенко / Фото: Екатерина Смолихина

Бывший глава Министерства образования и науки Алтайского края Максим Костенко в социальных сетях делится впечатлениями о своей "новой" жизни в Москве. Он уехал туда, чтобы устроиться в Институт цифровой дидактики, но учреждение пока не приступило к работе.

По словам самого Костенко, пока они с семьёй "пляшут и наслаждаются". На днях экс-министр на своей странице в Instagram рассказал о походе в библиотеку иностранной литературы им. М.И. Рудомино. Костенко сел за фортепиано и исполнил для подписчиков "Цыганочку".

Как сообщает "Банкфакс", Институт цифровой дидактики, где собирался работать Костенко, действительно должен появиться в России, но пока точных данных о запуске учреждения нет.

Напомним, Костенко стал министром образования региона осенью 2018 года. До этого несколько лет отработал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.

 2 августа 2021 года он покинул свой пост, чтобы переехать на работу в Москву.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.09.2021 11:24
- гость -

А зарплата уже идет?

13.09.2021 11:24
- гость -

сильное неравенство не приводит к хорошему

13.09.2021 11:28
ПЕТР

13.09.2021 11:24
- гость -
"А зарплата уже идет.."

Для этого и создаются такие - Институт цифровой дидактики, Сколково, Роснано...

13.09.2021 11:28
гость

и ?----кто-то сожалеет здесь о нём?
или ждёте потоки комплиментов или обратных пожеланий ему....
или новостей нет других...
так давайте поговорим про новую рекламу ЕР "голосуй за тех кто рядом"---оглянулся я и вижу: НИКОГО нет!---рядом пусто. "и стою один я на дороге...."

13.09.2021 11:28
- гость -

ну, наконец-то! а мы все волновались, как там Максим Александрович?

13.09.2021 11:31
гость

шипко хорошо-тоже не хорошо....= про Костенко это.

13.09.2021 11:37
Виктор

Скажите пожалуйста, какой аргумент может быть выписывать сотрудника из Барнаула, если в Москве всегда можно найти специалиста и по цифровым технологиям, и по дидактике, и по цифровой дидактике?

13.09.2021 11:40
гость 22

13.09.2021 11:37
Виктор

Аргумент самый простой- з/п 900 тыс.рублей

13.09.2021 12:01
- гость -

какой аргумент может быть выписывать сотрудника из Барнаула

Да никто его не выписывал! Как обычно - наврал с три короба, а на деле банально сбежал, ибо задницу припекло. Может, и помогли сбежать-то. Остальное - легенда для "ценного" агента.

13.09.2021 12:02
Виктор

13.09.2021 11:40
гость 22

Например, у москвича, которому не надо переезжать, который имеет профильное образование, а возможно и зарубежный диплом именно в сфере digital learning, может возникнуть вопрос "А почему меня даже не рассматривали на эту вакансию?"

13.09.2021 12:07
гость 22

13.09.2021 12:02
Виктор

Данный фрукт очень долго к этому шел...Сначала сынульку туда отправила учиться, потом квартирку прикупил, потом, видимо нужные связи приобрел и ждал... И дождался! Поэтому теперь пляшет и наслаждается....У меня другой вопрос: если он здесь ничего не сделал, то что он сделает там? А он хоть знает, что такое-цифровая дидактика?

13.09.2021 12:09
St

Цифр дидактика это что? Видимо до этого было успешно создано Министерство по выдумыванию названий для непонятно чем занимающих министерств! А ещё наверно Министерство пылепинания и Министерство не пойми за что деньго разбрасывания за пылепинания

13.09.2021 12:16
- гость -

Главный клоун слава богу уехал, жаль только цирк построенный не прихватил с собой...

13.09.2021 12:18
- гость -

Напишите лучше, скока он БАБЛА в Москву "занес" за такое местечко? Ибо ну никак не верится в то, что ничем не выдающийся человек, хоть и Министр хоть и региональный, был назначен на "хлебную" должность, за "Не" выдающиеся заслуги

13.09.2021 12:28
Гость

Я не могу понять: его родина не отпускает чтоль? или у него проплачены публикации на полгода вперед? ЗАЧЕМ? нам еженедельно читать новости об этом человеке?

13.09.2021 12:39
- гость -

Если таких дураков берут возглавлять институт, то, наверное, и там одни дураки...

13.09.2021 12:45
- гость -

Напишите лучше, скока он БАБЛА в Москву "занес" за такое местечко?

Да в том-то и дело, что нету никакого местечка. Чел тупо прожигает "нажитое непосильным трудом" на ниве алтайского образования и от радости, что удалось целым унести свой зад, совсем ум потерял. Посему даже не пытается хотя бы сделать вид, что чем-то занят. Да и зачем? - он свою "игру" сделал, жизнь удалась...

13.09.2021 13:55
- гость -

Экс-глава алтайского Минобрнауки Максим Костенко "пляшет и наслаждается" в Москве.

Вот она жизнь москвичей))))

13.09.2021 14:54
карабас

он ПОПОВУ не родственник ??

похожи как братья

13.09.2021 15:47
- гость -

Недолго скрипочка играла , недолго клоун танцевал .

13.09.2021 18:05
гость

Он уехал , чтобы устроиться в Институт цифровой дидактики, но учреждения пока такого нет.

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