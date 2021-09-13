Экс-глава алтайского Минобрнауки Максим Костенко "пляшет и наслаждается" в Москве.

Бывший глава Министерства образования и науки Алтайского края Максим Костенко в социальных сетях делится впечатлениями о своей "новой" жизни в Москве. Он уехал туда, чтобы устроиться в Институт цифровой дидактики, но учреждение пока не приступило к работе.

По словам самого Костенко, пока они с семьёй "пляшут и наслаждаются". На днях экс-министр на своей странице в Instagram рассказал о походе в библиотеку иностранной литературы им. М.И. Рудомино. Костенко сел за фортепиано и исполнил для подписчиков "Цыганочку".

Как сообщает "Банкфакс", Институт цифровой дидактики, где собирался работать Костенко, действительно должен появиться в России, но пока точных данных о запуске учреждения нет.

Напомним, Костенко стал министром образования региона осенью 2018 года. До этого несколько лет отработал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.

2 августа 2021 года он покинул свой пост, чтобы переехать на работу в Москву.