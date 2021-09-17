В барнаульском отделении Сбербанка устранили последствия обрушения потолка

В барнаульском отделении Сбербанка на бульваре 9 Января, 92, устранили последствия обрушения потолка. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Обрушение конструкции навесного потолка произошло в зоне 24 после окончания работы офиса. Пострадавших нет. На ночь помещение было закрыто для устранения последствий. В настоящий момент зона 24 в отделении возобновила работу в штатном режиме", – сказано в сообщении.

Напомним, что об обрушении потолка 16 сентября рассказали очевидцы в социальных сетях. По словам горожан, обломки конструкции на полу никак не помешали барнаульцам осуществлять операции у банкоматов.