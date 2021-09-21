В центре Горно-Алтайска появился мемориал жертвам нападения на вуз в Перми

На центральной площади Горно-Алтайска появился стихийный мемориал памяти жертв нападения на вуз в Перми. Об этом сообщает Telegram-канал "Алтай-Болтай".

"Нападение на университет в Перми – это страшная трагедия, унёсшая жизни людей. Мы разделяем горе родных и близких погибших, выражаем им искренние соболезнования и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Республика Алтай скорбит вместе с вами", – сказал глава региона Олег Хорохордин во время возложения цветов.

Хорохордин также обсудил с и.о. ректора Горно-Алтайского госуниверситета Виталием Недельским вопросы безопасности в вузе.

Напомним, стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. От рук 18-летнего Тимура Бекмансурова погибли шесть человек и 28 получили ранения. Жертвам стрелка было от 18 до 66 лет. Бекмансуров был ранен сотрудником ДПС, однако выжил и сейчас находится в реанимации.