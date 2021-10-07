Серьёзное ДТП с "Газелью" произошло в Барнауле. Видео

Серьёзное столкновение с участием "Газели" произошло на улице Советской Армии в Барнауле. Согласно снимкам, которые опубликовали в группе "Инцидент Барнаул", в результате аварии у грузовика буквально смялась передняя часть.

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства происшествия, а также данные о других участниках аварии уточняются.

Напомним, 5 октября два легковых автомобиля столкнулись с большегрузом на 13-м километре трассы Алтай – Кузбасс. Как видно на записи с места происшествия, повреждённые легковые авто от удара отлетели в отбойник двухполосной трассы. На грузовике очевидных повреждений нет.