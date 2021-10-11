На Алтае новые профессии внесли в список обязательных для вакцинации

В Республике Алтай расширили список категорий граждан, которые обязаны пройти вакцинацию. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Перечень пополнили девять сфер:
– производства (пищевая промышленность, сельскохозяйственная промышленность, производство строительных изделий и конструкций, изготовление потребительских товаров, связь);
– доставка товаров и продуктов питания;
– добыча сырья (рудников, шахт, электростанций);
– управления многоквартирными жилыми домами;
– транспортной инфраструктуры;
– культуры и искусства;
– организации показов кинофильмов в кинотеатрах;
– организации выставок, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе праздничных агентств, учреждений организации мероприятий, торжеств и свадеб;
– организации массовых физкультурных и спортивных мероприятий.
В ведомстве отметили, что требование не распространяется на тех, кто имеет медицинские противопоказания к вакцинации.
Ранее сообщалось, что в администрации Бийска и Барнаула непривитых сотрудников отстраняют от работы.
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов отметил, что в крае снижены темпы вакцинации. При этом число заболевших коронавирусной инфекцией значительно выросло. Увеличилось и число тяжелобольных и умерших. Между тем среди привитых от COVID-19 доля заболевших минимальна: порядка 2,5%. Болезнь при этом протекает без тяжёлых последствий.
Комментарии
И толку то? у нас (сфера ЖКХ) был давно приказ, 50 % так и не привились, работаю как прежде.
11.10.2021 13:02
- гость -
И толку то? у нас (сфера ЖКХ) был давно приказ, 50 % так и не привились, работаю как прежде.
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И где вы работаете? Я сообщу куда надо, чтобы проверили вашего работодателя.
Пусть отстраняют. Где столько на замену найти быстро смогут? Зп и так мизерные
Страдать должны все! И не рыпаться!
чтобы проверили вашего работодателя. депутатов не проверяют(
Зп и так мизерные
25 тр мизер?
ОБъясните пожалуйста. почему такая мощная пропаганда против прививок,в чем причина, или лучше умереть.
11.10.2021 13:09
- гость -
Пусть отстраняют. Где столько на замену найти быстро смогут? Зп и так мизерные
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Может и повысят под это дело ЗП.
11.10.2021 13:16
- гость -
Так сотрудников не увольняют, а отстраняют( хотя никого не отстраняют на самом деле). С чего это зарплату-то должны повысить, если на должностях остаются те же ?
Сначала отстраняют, потом увольняют, их з\п раскидать на оставшихся.
У меня начальник только тихонько интересуется, не надумал ли вколоть себе шмурдяк. Потому что если что сразу заявление на стол, и вместо меня ищи сразу троих человек. Не потому, что я такой одарённый, а потому, что за 10 лет работы совмещаю столько ответственных обязанностей, что производство остановится на пару недель, и оборотных средств у хозяина не хватит, он обанкротится.
Пусть скот котят шмурдяком сразу целыми стадами.
Производство продуктов питания.
11.10.2021 13:35
- гость -
Заразишься, помрешь, найдет сразу кого нибудь.
Незаменимых людей не бывает.
Не льстите себе.
11.10.2021 13:51
- гость -
Если бы ему заразиться и заболеть, то давно бы заразился и заболел.
Значит у человека хороший иммунитет и он не хочет его подрывать всякой бормотухой, которую власти так и хотят поголовно всем вколоть!
11.10.2021 13:15
гость
Может быть, если бы власть в наглую не гнала всех, в принудительном порядке на вакцинацию, люди бы и вакцинировались активнее. Но, т.к. власть уже завралась до такой степени, что ей никто не верит и все действия этой власти направлены против народа, то и эта вакцинация вызывает недоверие и отвращение.
Действительно, если бы сказали, что вакцины мало, поэтому в первую очередь вакцинируем, например, только евреев, остальным по остаточному принципу, создался бы ажиотаж. Однако такие реально действенные методы не были применены, вместо этого дезинфицировали проезжую часть Ленинского и погнали принудительно колоть не пойми чем. Это и смущает, а где одна ложь, там и остальное ложь.
14:13
Мне просто интересно: а антиваксеры в Европе и США тоже не верят российской власти и тоже считают, что она против народа, и именно поэтому протестуют против Пфайзера?))
В России предложили ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации.
11.10.2021 13:35
- гость -
У меня начальник только тихонько интересуется, не надумал ли вколоть себе шмурдяк. Потому что если что сразу заявление на стол, и вместо меня ищи сразу троих человек. Не потому, что я такой одарённый, а потому, что за 10 лет работы совмещаю столько ответственных обязанностей, что производство остановится на пару недель, и оборотных средств у хозяина не хватит, он обанкротится.
Пусть скот котят шмурдяком сразу целыми стадами.
Производство продуктов питания.
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Начальник у тебя дyрак и сотрудников под стать себе набрал.
11.10.2021 15:09
- гость -
У ни там "свои тараканы", а я про Россию говорил.
11.10.2021 13:35
- гость -
У меня такая же ситуация. Даже если и отстранят официально, то все равно буду выполнять работу и получу зарплату, ну только в "конверте". А деньги в конверте не имеют отличия от денег на карте!
11.10.2021 13:05
- гость -
Застукаю стукача
В Китае эту проблему решили. Но там коммунисты у власти. Но решили и на Западе, там в 2 раза больше вакцинированных. Хотя также протестуют
Если бы ему заразиться и заболеть, то давно бы заразился и заболел.
И что ж каждый день новых заболевших выявляют? По третьему разу болеют?
А тамады все официально трудоустроены?