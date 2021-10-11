На Алтае новые профессии внесли в список обязательных для вакцинации

В Республике Алтай расширили список категорий граждан, которые обязаны пройти вакцинацию. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Перечень пополнили девять сфер:

– производства (пищевая промышленность, сельскохозяйственная промышленность, производство строительных изделий и конструкций, изготовление потребительских товаров, связь);

– доставка товаров и продуктов питания;

– добыча сырья (рудников, шахт, электростанций);

– управления многоквартирными жилыми домами;

– транспортной инфраструктуры;

– культуры и искусства;

– организации показов кинофильмов в кинотеатрах;

– организации выставок, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе праздничных агентств, учреждений организации мероприятий, торжеств и свадеб;

– организации массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

В ведомстве отметили, что требование не распространяется на тех, кто имеет медицинские противопоказания к вакцинации.

Ранее сообщалось, что в администрации Бийска и Барнаула непривитых сотрудников отстраняют от работы.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов отметил, что в крае снижены темпы вакцинации. При этом число заболевших коронавирусной инфекцией значительно выросло. Увеличилось и число тяжелобольных и умерших. Между тем среди привитых от COVID-19 доля заболевших минимальна: порядка 2,5%. Болезнь при этом протекает без тяжёлых последствий.