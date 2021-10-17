Погибла пассажирка. В Новосибирске 20-летний водитель арендованного авто врезался в дерево

Один человек погиб в Новосибирске в ДТП с участием двух автомобилей, сообщает НГС со ссылкой на данные ГИБДД.

Авария случилась 16 октября в 22:40 на улице Приморской. 20-летний водитель арендованного Volkswagen Polo во время движения столкнулся с попутной Honda и врезался в дерево.

Автомобилиста госпитализировали, а вот его пассажирка скончалась на месте. Её личность устанавливают полицейские, возбуждено уголовное дело.

Напомним, утром 17 октября в Барнауле водитель иномарки выскочил на трамвайные рельсы и врезался в столб. Оказалось, что во время движения мужчине стало плохо. Прибывшие медики констатировали смерть водителя.