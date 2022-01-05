Президент Казахстана ввёл чрезвычайное положение в двух областях из-за протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом ввёл в Алма-Атинской области чрезвычайное положение с 5 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства. Это уже вторая область Казахстана, где власти пошли на подобные меры после масштабных народных протестов.

"В связи с серьёзной и непосредственной угрозой безопасности граждан, в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение на период с 12 часов 30 минут (09:30 мск, – прим. ТАСС) 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января (21:00 18 января мск, – прим. ТАСС) 2022 года. Ввести в Алматинской области на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут", – цитирует ТАСС указ Токаева.

На время действия чрезвычайного положения в Алма-Атинской области создадут комендатуру и усилят охрану общественного порядка. Из указа следует, что свобода передвижения в регионе будет ограничена. Кроме того, жителям будут устраивать проверку документов и личный досмотр. Проведение мирных собраний и других массовых мероприятий тоже оказалось под запретом.

Ранее Токаев уже ввёл режим ЧП в Алма-Ате и в Мангистауской области. Там особое положение тоже будет действовать до 19 января.

Напомним, на такую реакцию президента подтолкнули масштабные акции протеста, которые вспыхнули по всей стране. С 2 января жители Казахстана митингуют против повышения цен на сжиженный газ. Позднее правительственная комиссия удовлетворила требование людей снизить стоимость. Но демонстранты на этом не успокоились. Они стали требовать и других изменений, вплоть до отставки правительства.

Это требование тоже удовлетворили: утром 5 января Токаев принял отставку правительства Казахстана.

Местами мирные акции протеста переросли в беспорядки и стычки с силовиками. По данным МВД Казахстана, правоохранители задержали более 200 участников демонстраций. В ведомстве также отметили, что в ряде городов митингующие пытались напасть на здания администрации.