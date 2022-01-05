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Президент Казахстана ввёл чрезвычайное положение в двух областях из-за протестов

, ИА "Амител"
Две недели жителям придётся соблюдать комендантский час
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом ввёл в Алма-Атинской области чрезвычайное положение с 5 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства. Это уже вторая область Казахстана, где власти пошли на подобные меры после масштабных народных протестов.

"В связи с серьёзной и непосредственной угрозой безопасности граждан, в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение на период с 12 часов 30 минут (09:30 мск, – прим. ТАСС) 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января (21:00 18 января мск, – прим. ТАСС) 2022 года. Ввести в Алматинской области на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут", – цитирует ТАСС указ Токаева.

На время действия чрезвычайного положения в Алма-Атинской области создадут комендатуру и усилят охрану общественного порядка. Из указа следует, что свобода передвижения в регионе будет ограничена. Кроме того, жителям будут устраивать проверку документов и личный досмотр. Проведение мирных собраний и других массовых мероприятий тоже оказалось под запретом.

Ранее Токаев уже ввёл режим ЧП в Алма-Ате и в Мангистауской области. Там особое положение тоже будет действовать до 19 января.

Напомним, на такую реакцию президента подтолкнули масштабные акции протеста, которые вспыхнули по всей стране. С 2 января жители Казахстана митингуют против повышения цен на сжиженный газ. Позднее правительственная комиссия удовлетворила требование людей снизить стоимость. Но демонстранты на этом не успокоились. Они стали требовать и других изменений, вплоть до отставки правительства.

Это требование тоже удовлетворили: утром 5 января Токаев принял отставку правительства Казахстана.

Местами мирные акции протеста переросли в беспорядки и стычки с силовиками. По данным МВД Казахстана, правоохранители задержали более 200 участников демонстраций. В ведомстве также отметили, что в ряде городов митингующие пытались напасть на здания администрации.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

Комментарии

5.01.2022 14:45
гость

Пошла,война кланов!

5.01.2022 14:48
- гость -

Мобилы поотключали. На улицах спецназ.
Пусть еще порадуются наши либероиды за протестующих.

5.01.2022 14:51
- гость -

Обстановка сложная. Обошлось бы без крови.

5.01.2022 14:52
- гость -

В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан, в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан...

Ну конечно, всё для граждан, а не для защиты тех кто на газе хотел заработать!

5.01.2022 14:53
- гость -

Мобилы поотключали.

В 1917 их совсем небыло. Спасло ли это царя?

5.01.2022 14:59
- гость -

5.01.2022 14:53
- гость -

Ты еще Бастилию вспомни или восстание крестоносцев.

5.01.2022 15:08
- гость -

Отключение телефонов и интернета это как раз сигнал всем брать вилы и идти вытаскивать крыс.

5.01.2022 15:14
телевизор

я дико извиняюсь, так это там казахобандеровцы чтоль наступают? почему молчат Соловьев со Скабеевой, я в растеренности

5.01.2022 15:20
- гость -

почему молчат Соловьев со Скабеевой

Ждут методичку, вероятно,

5.01.2022 15:22
Сибиряк.

Когда читаешь истерические коменты про вилы и крыс, почему-то сразу приходит на ум, что писал их человек без образования и здравого мышления, по инерции наплодивший детей и злющий, что государство не хочет ремонтировать его жильё, содержать его и кормить детей, мечтающий у соседа всё отобрать и ему передать. Может проще без вил, крови и войны воспитать своего ребёнка умным, честным и целеустремлённым, дать ему хорошее образование и будет нам счастье.

5.01.2022 15:32
- гость -

5.01.2022 15:22
Сибиряк.
про вилы и крыс тут пишут люди у которых нет детей, образование так себе, которые живут одним днем и хотят иметь все и сразу.

5.01.2022 15:43
гость

почему молчат Соловьев со Скабеевой

Соловьев со Скабеевой не молчат. Вот Запад почему то молчит. А ведь там идет попирание прав народа, а Запад молчит

5.01.2022 15:44
гость

А ведь там идет попирание прав народа, а Запад молчит

Ждут методичку, вероятно

5.01.2022 16:08
ghost

Казахи - молодцы и нам пример.

5.01.2022 16:11
- гость -

Нельзя идти против законов природы и перемещать из первобытно-общинного строя сразу в социализм или капитализм. У казахов (даже такого названия не было, назывались кыргизами) никогда не было государственности. Не было границ, не строились города, ибо кочевникам города не нужны.Не было письменности. Отсюда и все проблемы.

5.01.2022 16:26
- гость -

У казахов никогда не было государственности. никогда не было государственности.

Вот так, да? Появилось еще одно государство где власть получил народ и оно сразу не признаётся троллятиной?

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