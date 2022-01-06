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Кафе "Горная страна" не подключили к газу даже после вмешательства Мишустина и Томенко

, ИА "Амител"
По словам инвестора, он получил письмо с гарантией газификации в начале декабря
Фото: Instagram / aleksei_salamatov

Фото: Instagram / aleksei_salamatov

Кафе "Горная страна" из бийского автотуркластера "Золотые ворота Алтая" так и не подключили к газу, несмотря на вмешательство премьер-министра России Михаила Мишустина и поручение губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом в своём Instagram рассказал инвестор проекта Алексей Саламатов.

"Газа у нас так и нет! После неожиданного визита в "Горную страну" Михаила Мишустина прошлой зимой, было заметное оживление среди высокопоставленных местных и краевых чиновников. Губернатор дал поручение, назначил ответственного и всё такое. Нам даже вручили письмо, в котором гарантировалось, что мы получим газ в начале декабря. Газа нет! Есть отписки и отговорки. Мы по-прежнему тратим колоссальные деньги на отопление и горячую воду! Вот такие дела…"  – написал Саламатов.

Инвестор неоднократно заявлял, что местные и краевые власти никак не помогают ему с газификацией объекта, хотя и обещали это сделать ещё в 2019 году. В первый отопительный сезон единственный объект туркластера ушёл с электрообогревателями. При этом в "Горной стране" вложили в оборудование для подведения к своему объекту газопровода 2,5 млн рублей, но сам газ там так и не получили.

Напомним, 2 марта 2021 года Михаил Мишустин по дороге из Барнаула в Горно-Алтайск ненадолго заглянул в "Горную страну". После этого Виктор Томенко пообещал изучить ситуацию

Бийский туркластер может получить газ после неожиданной "инспекции" Мишустина

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

6.01.2022 20:20
Юрий

Киданули владельца "Горной страны ".Обещальщики .Уважаемого человека г.Бийска оскорбили .

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