Кафе "Горная страна" из бийского автотуркластера "Золотые ворота Алтая" так и не подключили к газу, несмотря на вмешательство премьер-министра России Михаила Мишустина и поручение губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом в своём Instagram рассказал инвестор проекта Алексей Саламатов.

"Газа у нас так и нет! После неожиданного визита в "Горную страну" Михаила Мишустина прошлой зимой, было заметное оживление среди высокопоставленных местных и краевых чиновников. Губернатор дал поручение, назначил ответственного и всё такое. Нам даже вручили письмо, в котором гарантировалось, что мы получим газ в начале декабря. Газа нет! Есть отписки и отговорки. Мы по-прежнему тратим колоссальные деньги на отопление и горячую воду! Вот такие дела…" – написал Саламатов.

Инвестор неоднократно заявлял, что местные и краевые власти никак не помогают ему с газификацией объекта, хотя и обещали это сделать ещё в 2019 году. В первый отопительный сезон единственный объект туркластера ушёл с электрообогревателями. При этом в "Горной стране" вложили в оборудование для подведения к своему объекту газопровода 2,5 млн рублей, но сам газ там так и не получили.

Напомним, 2 марта 2021 года Михаил Мишустин по дороге из Барнаула в Горно-Алтайск ненадолго заглянул в "Горную страну". После этого Виктор Томенко пообещал изучить ситуацию.