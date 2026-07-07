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Над Омской областью и другими регионами России 6 июля сбили 116 БПЛА

Впервые беспилотники долетели до Омской области

07 июля 2026, 11:31, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В понедельник, 6 июля, регионы России снова подверглись атаке украинскими БПЛА: над территорией государства сбили 116 беспилотников, пишет "Город55".

Как указали в Telegram-канале Минобороны РФ, беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республик Башкортостан и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Впервые беспилотники долетели до Омской области, нескольким БПЛА удалось прорваться в северный промузел, где атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Обошлось без пострадавших и погибших. После атак жители Омска выстроились в большие очереди за бензином.

В регионе вечером 6 июля ввели режим беспилотной опасности и закрыли воздушное пространство. Все ограничения сняли через шесть часов. Это уже третий с начала 2026 года случай введения такого режима в Омской области.

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

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НОВОСТИПроисшествия
омская область
       

Комментарии 5

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Гость

12:43:27 07-07-2026

116 бпла долетели до Омской области? А не кажется, что за такое посадки должны быть?

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Повсекакий

14:04:03 07-07-2026

Гость (12:43:27 07-07-2026) 116 бпла долетели до Омской области? А не кажется, что за та... Читаем внимательно: над территорией государства сбили 116 беспилотников.


А вовсе не прилет 116 беспилотников в омскую область.

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Гость

13:02:33 07-07-2026

и у нас все выстроились.. не понятно для чего, ажиотаж очередной создают. Ну ведь ранее все заправлялись на ГП и РН, мало кто на мелких заправлялся, и очереди не было.

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Гость

13:05:13 07-07-2026

Гость (13:02:33 07-07-2026) и у нас все выстроились.. не понятно для чего, ажиотаж очере... деревня понаехала
в районах нет бенза

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гость

19:28:34 07-07-2026

А куда сбитые падали?

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