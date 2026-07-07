Впервые беспилотники долетели до Омской области

07 июля 2026, 11:31, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В понедельник, 6 июля, регионы России снова подверглись атаке украинскими БПЛА: над территорией государства сбили 116 беспилотников, пишет "Город55".

Как указали в Telegram-канале Минобороны РФ, беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республик Башкортостан и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Впервые беспилотники долетели до Омской области, нескольким БПЛА удалось прорваться в северный промузел, где атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Обошлось без пострадавших и погибших. После атак жители Омска выстроились в большие очереди за бензином.

В регионе вечером 6 июля ввели режим беспилотной опасности и закрыли воздушное пространство. Все ограничения сняли через шесть часов. Это уже третий с начала 2026 года случай введения такого режима в Омской области.