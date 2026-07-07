Роналду прослезился после поражения в матче против Испании на ЧМ-2026

Единственный гол Микеля Мерино на добавленной минуте выбил португальцев из турнира

07 июля 2026, 11:28, ИА Амител

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать слез после поражения от команды Испании со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Микель Мерино на первой добавленной минуте, которая стала роковой для португальцев, пишут "Известия".

На этом чемпионате мира 41‑летний Роналду провел за сборную пять матчей и забил три мяча. В игре с испанцами он оказался единственным игроком португальской команды, кому удалось попасть в створ ворот — на его счету два таких удара.

Еще до матча Роналду заявил, что ЧМ‑2026 станет последним в его карьере. На предматчевой конференции 5 июля футболист подчеркнул, что готов уйти из большого спорта с чистой совестью.

Важное достижение Роналду зафиксировано несколькими днями ранее: 3 июля он вышел на чистое второе место в истории по количеству матчей на чемпионатах мира. Игра 1/16 финала против Хорватии стала для него 26‑й на мундиалях — так он обошел легендарного Лотара Маттеуса, в активе которого 25 игр.