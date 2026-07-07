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Роналду прослезился после поражения в матче против Испании на ЧМ-2026

Единственный гол Микеля Мерино на добавленной минуте выбил португальцев из турнира

07 июля 2026, 11:28, ИА Амител

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать слез после поражения от команды Испании со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Микель Мерино на первой добавленной минуте, которая стала роковой для португальцев, пишут "Известия".

На этом чемпионате мира 41‑летний Роналду провел за сборную пять матчей и забил три мяча. В игре с испанцами он оказался единственным игроком португальской команды, кому удалось попасть в створ ворот — на его счету два таких удара.

Еще до матча Роналду заявил, что ЧМ‑2026 станет последним в его карьере. На предматчевой конференции 5 июля футболист подчеркнул, что готов уйти из большого спорта с чистой совестью.

Важное достижение Роналду зафиксировано несколькими днями ранее: 3 июля он вышел на чистое второе место в истории по количеству матчей на чемпионатах мира. Игра 1/16 финала против Хорватии стала для него 26‑й на мундиалях — так он обошел легендарного Лотара Маттеуса, в активе которого 25 игр.

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Комментарии 11

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Гость

11:30:02 07-07-2026

Надо же какой нежный

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Гость

11:32:01 07-07-2026

Я вчера прослезился в два раза больше чем Роналду:
первый раз от цены на бензин на несетевой заправке
второй раз когда заправку перед носом закрыли

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Мусик

11:32:13 07-07-2026

а наши в полуфинал вышли?

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Гость

11:47:16 07-07-2026

Мусик (11:32:13 07-07-2026) а наши в полуфинал вышли?... ] А они и не уходили... :)

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Гость

11:59:06 07-07-2026

Мусик (11:32:13 07-07-2026) а наши в полуфинал вышли?...
Наши только с финала начинают...

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Гость

12:54:21 07-07-2026

Мусик (11:32:13 07-07-2026) а наши в полуфинал вышли?... Вышли, только их не пустили.

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Трагати

11:36:38 07-07-2026

как и для Модрича - последний ЧМ.
здорово выступили африканцы, очень плохо азиаты.
дойчланд зольдатен унд офицерен - неприятно удивили, как и апельсины.
саксы с мексикой - красавцы, риал бритиш характер.
думаю, что выиграют французы или спэниш мучачос.
аргентина - ни одна команда не выигрывала два раза подряд

ЧМ - бомба

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Юс

14:55:51 07-07-2026

Трагати (11:36:38 07-07-2026) как и для Модрича - последний ЧМ.здорово выступили африк... Не верная информация, итальянцы, бразилы, правда, давно это было

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Пузырек

15:00:58 08-07-2026

Трагати (11:36:38 07-07-2026) как и для Модрича - последний ЧМ.здорово выступили африк... Т.е. Бразилия 58-62 и Италия 34-38 не входят в зачет. Забавно

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Юс

14:58:31 07-07-2026

Чёрные ромбики на мяче какие-то странные, не симметричные

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Гость

19:52:46 07-07-2026

Нечего, оклемается Роналда. Денег у него куры не клюют, больше миллиарда тугриков. Годков мало- живи себе в удовольствие на личном острове и в ус не дуй. Это у нас что ни день то новые радости- машину заправить еще тот квест.

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