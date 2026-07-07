У противника уже были успешные попытки атак, а российская сторона сделала соответствующие выводы

07 июля 2026, 11:43, ИА Амител

Крымский мост / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Крымский мост остается ключевой целью для Киева и Лондона в их противостоянии с Россией. Британские военные и политики давно рассматривают его уничтожение как стратегическую задачу, что может привести к повторным атакам на этот объект, заявил в беседе с "Абзацем" Евгений Семибратов, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

«Крымский мост остается в центре внимания Киева и Лондона. У противника были успешные попытки, и мы тоже сделали выводы. Однако я считаю, что стремление разрушить Крымский мост как символ воссоединения полуострова с Россией в 2014 году остается неизменным для британских стратегов. В годы Крымской войны 1855 года британцы не смогли победить Российскую империю на суше, и Крымский мост имеет для них символическое значение», — отметил он.

Семибратов также подчеркнул, что интерес британцев к историческим символам может затронуть и Ливадийский дворец.

«Нельзя исключать вероятность террористических атак на исторические объекты, такие как Ливадийский дворец, где проходила Ялтинская конференция. Это событие заложило основы послевоенного миропорядка. На этих переговорах Советский Союз добился значительных успехов, а для Великобритании конференция стала символом упадка империи. Оборона Севастополя также привела к значительным потерям для Великобритании, что поставило под вопрос перспективы сухопутной войны. В Ялте и Потсдаме Британская империя фактически ушла на второй план, уступая место СССР и США», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что пять человек скончались в результате атаки дрона ВСУ по рынку в запорожском Токмаке.