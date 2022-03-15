Какие тарифные планы появятся в общественном транспорте Барнаула с 1 апреля?

В общественном транспорте Барнаула с 1 апреля вводятся ещё четыре электронных проездных билета, сообщает мэрия города. Оплата производится транспортными картами, брелоками и браслетами. Все ранее введённые льготные тарифные планы для отдельных категорий граждан продолжат работать. Разбираемся в условиях и ценах по дополнительным проездным.

Билет «Единый»

Он предназначен для 50 поездок в автобусах, трамваях и троллейбусах. «Единый» можно использовать в течение 60 дней. Билет обойдётся в 1150 рублей.

Билет «Курьерский»

Количество поездок за календарный месяц не ограничено. Стоимость активации — 2500 рублей. Действует в автобусах, трамваях и троллейбусах. Мэрия обращает внимание: билет будет удобен тем, кто по работе часто ездит на общественном транспорте, а также работодателям, возмещающим своим сотрудникам расходы на проезд.

Билет «Пенсионный лимитированный пригородный»

45 поездок за календарный месяц за 680 рублей. Тарифный план для пенсионеров работает как внутри Барнаула, так и на пригородных маршрутах.

Электронный пересадочный проездной билет

Вводится на время реконструкции путепровода на проспекте Ленина. Позволяет не платить за пересадку, если пассажир нашёл новый транспорт в течение 100 минут. Стоимость одной поездки, как и в обычных условиях, составит 28 рублей. Будет действовать на ряде маршрутов, их список объявят позднее.