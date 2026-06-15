Авторскую версию легендарной рок-оперы "Юнона и Авось" представят зрителям Алтайского края

В спектакле задействованы известные московские артисты

15 июня 2026, 12:33, ИА Амител

Театр / Фото: изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Жители Алтайского края смогут увидеть одну из самых известных постановок отечественного музыкального театра — авторскую версию легендарной рок-оперы "Юнона и Авось", созданную композитором Алексеем Рыбниковым и поэтом Андреем Вознесенским. Ее представят в рамках гастрольного тура Театра Алексея Рыбникова.

"Юнона и Авось" уже более четырех десятилетий остается одним из самых узнаваемых и востребованных музыкальных спектаклей в России. Премьера рок-оперы состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола и с тех пор неизменно собирает полные залы.

На этот раз зрителям представят авторскую версию спектакля, постановкой которой занималась Московская государственная творческая мастерская под руководством народного артиста России, композитора Алексея Рыбникова. Создатели подчеркивают, что именно эта редакция максимально близка к первоначальному замыслу авторов.

В спектакле задействованы известные московские артисты. В образе графа Николая Резанова перед публикой предстанут братья Никита и Александр Поздняковы, знакомые зрителям по участию в проекте "Голос", а также актер театра и кино Николай Дроздовский. Роль Кончиты исполнят Светлана Бакаева, Анна Буркина, Наталья Крестьянских и Диана Орловская.

Кроме того, в постановке примут участие ведущие актеры Театра Алексея Рыбникова — Екатерина Кульчицкая, Николай Лютов и Ив Набиев, ставший победителем телевизионного проекта "Успех".

За годы существования рок-опера вышла далеко за пределы российской сцены. Уже в 1983 году знаменитый французский модельер Пьер Карден познакомил с постановкой французскую публику, представив ее в театре "Эспас Карден". После этого спектакль с успехом гастролировал в разных странах мира.

Новая версия рок-оперы была представлена и на международном фестивале Пьера Кардена во Франции в 2009 году. В Театре Алексея Рыбникова отмечают, что в авторской постановке органично сочетаются традиции русской духовной музыки, элементы народного фольклора и жанры городской музыкальной культуры.

Сегодня "Юнона и Авось" остается одной из самых популярных российских рок-опер как в стране, так и за ее пределами. Спектакль увидели зрители США, Канады, Германии, Франции, Швейцарии, Израиля, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и ряда других государств. Только по территории России театр ежегодно дает более 50 показов — от Калининграда до Владивостока.

Продолжительность рок-оперы составляет 1 час 20 минут. Спектакль пройдет без антракта. Билеты можно приобрести на сайте по ссылке.