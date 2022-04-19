В Барнауле пожаловались на грязь и пыль в автобусах № 17 и 80

Жительница Барнаула пожаловалась на грязь в пассажирских автобусах маршрутов № 17 и 80. Её слова приводит Telegram-канал «Чёрное и Белое Барнаул».

«Позор перевозчикам автобусов № 80 и 17. Автобусы грязные, пыльные. Неужели нельзя навести порядок», — посетовала горожанка, добавив, что водители этих автобусов «гоняют как сумасшедшие».

Ранее сообщалось, что в Барнауле приступили к работе все садоводческие маршруты, которые будут возить дачников на приусадебные участки.