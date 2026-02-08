Более 30 рабочих ежедневно. Как идет строительство новой поликлиники на Попова в Барнауле

Объект должны закончить во второй половине 2027 года

08 февраля 2026, 07:10, ИА Амител

Строительство поликлиники на Попова, февраль 2026 года / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжается строительство нового современного корпуса городской поликлиники № 9 — объект возводят по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Работы идут по адресу: ул. Попова, 128. Напомним, подрядчик ООО "ВЕК–СТРОЙ" приступил к полномасштабной стройке летом 2025 года.

По состоянию на февраль 2026 на площадке ежедневно заняты более 30 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения края. Строители выполняют устройство фундаментной плиты, бетонируют колонны и стены подвального этажа, параллельно ведут работы по наружным инженерным сетям.

Будущее здание площадью около 6 тыс. кв. метров будет трехэтажным. В подвале предусмотрены складские помещения и гардероб для персонала. На первом этаже разместят открытую регистратуру, отделения рентгена, профилактики, неотложной помощи, инфекционных заболеваний и процедурный кабинет. Второй этаж станет центром терапевтической службы — здесь будут работать врачи общей практики, специалисты функциональной диагностики и офтальмологи. Третий этаж практически полностью отдадут хирургическому профилю: хирургам, урологам, онкологам и травматологам. Проектом предусмотрены малые операционные, эндоскопическое отделение и койки дневного стационара.

Главный врач поликлиники Инна Анисимова отмечает, что к запуску нового корпуса коллектив готовят заранее. Уже ведется обучение и подготовка узких специалистов: врачей УЗИ и функциональной диагностики, неврологов, офтальмолога. В ординатуре сейчас учатся два кардиолога и два врача общей практики. Кроме того, в поликлинике уже подготовили врача-сурдолога и открыли сурдологический прием.

После ввода корпуса в эксплуатацию штат поликлиники планируют увеличить примерно на 30%, а мощность учреждения составит до 700 посещений в смену. В здании на ул. Попова разместят 16 терапевтических участков и 12 врачей общей практики — жителям Индустриального района, проживающим неподалеку, будет удобнее добираться до своего врача.

Стоимость проекта — более 1,1 млрд рублей, около половины суммы составляют краевые средства. Строительство курируют Минстрой Алтайского края и единый стройзаказчик региона. По плану работы должны быть завершены во второй половине 2027 года (ориентировочно — в июле 2027-го).