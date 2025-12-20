Больше 20 человек пострадали после массового отравления в доме престарелых в Подмосковье

На данный момент известно о трех погибших

20 декабря 2025, 13:05, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В частном пансионате "Долголетие", расположенном в подмосковном городе Видном, зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, затронувшая исключительно пожилых постояльцев, сообщает Baza.

В данный момент осуществляется срочная госпитализация пострадавших в медицинские учреждения. Первые симптомы отравления у проживающих начали проявляться около суток назад.

Цена за один день пребывания в пансионате может достигать 7500 рублей. В результате ЧП один человек скончался, еще у 18 диагностирована острая кишечная инфекция. Пятнадцать человек госпитализированы в больницы Московской области, их состояние оценивается от средней степени тяжести до критического. На месте происшествия работают медики и сотрудники Роспотребнадзора.

UPD: Количество летальных исходов в доме престарелых увеличилось до трех.