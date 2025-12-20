Больше 20 человек пострадали после массового отравления в доме престарелых в Подмосковье
На данный момент известно о трех погибших
20 декабря 2025, 13:05, ИА Амител
В частном пансионате "Долголетие", расположенном в подмосковном городе Видном, зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, затронувшая исключительно пожилых постояльцев, сообщает Baza.
В данный момент осуществляется срочная госпитализация пострадавших в медицинские учреждения. Первые симптомы отравления у проживающих начали проявляться около суток назад.
Цена за один день пребывания в пансионате может достигать 7500 рублей. В результате ЧП один человек скончался, еще у 18 диагностирована острая кишечная инфекция. Пятнадцать человек госпитализированы в больницы Московской области, их состояние оценивается от средней степени тяжести до критического. На месте происшествия работают медики и сотрудники Роспотребнадзора.
UPD: Количество летальных исходов в доме престарелых увеличилось до трех.
[id457161702|Валентина], Все потому,что набирают на работу делетантов в области ухода за престарелыми!!!!!!!!!
Людей далеких от знания санитарных правил и норм ,порядка работы загородного Автономного учреждения.
Интересовалась предметно,как это работает:управляющий представился юристом,он стажирует медработников,не имея понятия,что не могут у него медработники оказывать платные медицинские услуги без медлицензии.
Я уверенна ,что там понятия не знали о программе
производственного контроля.Что вся работа и пансионата и в том числе кухни основана на санпин:санитарные книжки с анализами и прививками,образование повара,а не просто «вкусно готовит еду»,бракеражный сырой и готовой продукции,сроки реализации,товарное соответствие,гигиеническое обучение персонала,отбор суточных проб,аттестация специалистов.
Там набирают с Авито
и не понимают кого.
Хоть когда управляющих набирают,пусть хоть интересуются ,что человек знает ,как минимум медицинское образование должно быть,а не юрист,педагог и тд. Это почти во всех частных пансионатах Московской области.
Все что я описала,я уверена ,отсутствовало и нарушалось.
и ,да ,если так уже произошло,нужно было изолировать первого больного и установить наблюдение за контактными,передать экстренное извещение.
И все это предполагаю с попустительства роспотребнадзора.
Лично столкнулась в ЮАО Москвы,гостиница Спектра подлежит закрытию,Роспотребнадзор и прокуратура не реагируют,нет ответа пока и от следственного комитета!!!!!!!!Ждем,кто пострадает еще в гостинице от несоблюдения санпин ,пожарных норм,нарушения антимонопольного и налогового законодательства,трудового.
Как РОСПОТРЕБНАДЗОР дает санэпидзаключения на такие объекты??????????Как их проверяет???????????
Никак-значит кому -то это выгодно!!!!!!!!
Ох, эта жадность, заставляющая брать взятки, всё она виновата.