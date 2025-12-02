Такой день. Отравление девочек в алтайском селе и вызов врача в мессенджере Max

О главных событиях региона за 2 декабря

02 декабря 2025, 23:55, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Две девочки – 15 и 10 лет – из села Поспелиха Алтайского края отравились ядом для крыс. Младшая погибла, а старшую чудом спасли барнаульские врачи. При этом операция стала уникальной для России и Алтайского края. Пока точно не установлено, чем именно отравились девочки, однако, предположительно, это был инсектицид под названием "Дакфосал".

В барнаульской поликлинике № 14 перенесли вызов врача на дом для детей и взрослых в мессенджер Max. Теперь все заявки будут обрабатываться только в этом приложении. Номер телефона не изменился: 8-923-004-30-01.

В аэропорту Барнаула в 2026 году продолжится субсидирование шести авианаправлений, это касается полетов в Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, Улан-Удэ и Читу. Объем бюджетных средств, выделенных на субсидирование авиарейсов в следующем году, составит 100 млн рублей.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ