Что дала Алтайскому краю цифровая медицинская платформа, которую запустили в 2026 году?

Посещаемость сервиса "Ваше здоровье" растет с каждой неделей

15 июня 2026, 07:15, ИА Амител

Запись к врачу через платформу "Ваше здоровье" / Фото: amic.ru

Уже больше трех месяцев в Алтайском крае полноценно функционирует платформа "Ваше здоровье", через которую можно записаться к врачу. Но этим возможности не ограничиваются: по сути, сервис представляет собой развернутую электронную медицинскую карту пациента, где хранится история всех походов по больницам.

Новинка оказалась очень востребованной, говорит главный программист краевого медицинского информационно‑аналитического центра Константин Москвин. Количество новых посетителей продолжает увеличиваться.

О том, что этот сервис дал региону, чем он отличается от уже привычной записи через "Госуслуги" и как его будут развивать дальше, — в материале amic.ru.

Запись к врачу и закрытие больничных без похода в поликлинику

Уже сегодня "Ваше здоровье" функционирует как полноценная медицинская карта пациента. Для всех жителей Алтайского края это единая точка входа: авторизовавшись с компьютера или телефона, можно получить доступ к целому спектру медицинских услуг.

На цифровой платформе доступны:

Запись к врачу. Можно взять талон к 14 различным специалистам. Достаточно выбрать врача и необходимые дату и время — запись подтвердится мгновенно. Внутри есть календарь, чтобы посмотреть все свои записи. Интерфейс простой и удобный, так что разобраться сможет каждый, отмечает Константин Москвин.

Запись на диспансеризацию и вакцинацию. В случае с диспансеризацией вы можете сами упростить себе задачу — заранее заполнить электронную анкету. Тогда вам не придется сидеть в поликлинике и заполнять все вручную. Все данные о проведенных и предстоящих прививках тоже отображаются в сервисе.

Информация об открытом листе нетрудоспособности. Все мгновенно отображается на платформе.

Дата диспансерного осмотра для пациентов, которые находятся под наблюдением.

Вся медицинская документация и данные о выписанных рецептах на лекарства.

Есть и возможность удаленно закрыть больничный. Но сделать это без похода в поликлинику можно лишь в трех случаях:

по уходу за больным родственником;

по решению медико-санитарной экспертизы;

при острых респираторных заболеваниях.

Еще одна функция — возможность записи на телемедицинскую консультацию с врачом. Но это ни в коем случае не замена очному приему, подчеркивал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Во-первых, первичный прием всегда проходит вживую. А во-вторых, лишь сам врач может принять решение, что в следующий раз пациенту не обязательно приходить в больницу лично.

«Нельзя просто так взять и записаться на ТМК. Врач смотрит историю болезни, все обстоятельства. Если нет смысла гонять человека, то он выберет этот формат. Это удобно на пике ОРВИ, чтобы уже выздоровевшие пациенты не приходили в поликлинику», — поясняет Константин Москвин.Также на платформе есть раздел для льготников, которые получают бесплатные лекарства. Это база данных аптек, где можно посмотреть наличие необходимого препарата в конкретном учреждении и забронировать его. Впрочем, сервис полезен и тем, кто покупает лекарства, — коммерческие аптеки также активно подключаются к системе.

Фото: amic.ru

Не конкурент, а дополнение к "Госуслугам"

Весь этот набор функций гораздо шире, чем предоставляет федеральный портал госуслуг. Еще важнее, что все эти инструменты заточены конкретно под нужды жителей Алтайского края, подчеркивал Дмитрий Попов.

«Набор сервисов на федеральном портале строгий. Мы же подстраиваем платформу под региональные нужды. Она объединяет всю информацию, которая на сегодня есть о наших пациентах: состояние здоровья, методы обследования, результаты лечения. Эти данные годами хранились и хранятся в наших базах. Нашей целью было научиться работать с ними и объединить так, чтобы это было на пользу человеку», — говорил он на презентации платформы.По словам Константина Москвина, особенно важно, что все медицинские функции собраны в одном месте. Пациенту теперь просто не приходится разрываться между несколькими сервисами.

«Согласитесь, гораздо удобнее планировать поход к врачу, смотреть медицинскую документацию и проводить ТМК в одном месте, нежели пользоваться совокупностью разрозненных, не увязанных между собой мобильных приложений или интернет-порталов», — считает программист регионального Минздрава.Он добавил, что собственная региональная медицинская платформа — это необходимость сегодняшнего дня. Она дополняет "Госуслуги", делая взаимодействие с пациентами более гибким и быстрым.

«Мы уже видим, что наш сервис востребован. Посещаемость растет — количество посетителей увеличивается с каждой неделей. Обязательно отсматриваем обратную связь, чтобы делать платформу еще более удобной», — говорит Москвин.

Фото: amic.ru

Сервис станет шире и ближе к каждому

Платформу "Ваше здоровье" создали в рамках проекта "Национальная цифровая платформа "Здоровье" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Это еще один важный шаг в направлении цифровизации, которую Министерство здравоохранения Алтайского края проводит в последние годы.

Сервис и дальше будет развиваться, отмечает Константин Москвин. В частности, в самое ближайшее время появится отдельное мобильное приложение "Ваше здоровье". Оно будет в том числе и присылать Push-уведомления о предстоящей записи к врачу или ТМК, чтобы пациент ничего не пропустил.

Набор услуг тоже планируют постепенно расширять. А еще к базе медицинских документов в будущем планируют подключать и частные клиники. В этом случае у пациента будет еще меньше хлопот: где бы он ни обследовался, все результаты и выписки будут храниться в одном месте.