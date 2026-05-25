Депутат БГД от "Новых людей" о попадании Алтайского края в тройку по закредитованности МСП

Как указал Никита Федюнин, люди кредитуются, чтобы просто выжить и закрыть кассовые разрывы

25 мая 2026, 15:42, ИА Амител

Никита Федюнин / Фото: Павел Клинов

По итогам первого квартала 2026 года Алтайский край занял третье место среди регионов Сибирского федерального округа по уровню закредитованности малого и среднего бизнеса. Общий долг предприятий региона достиг 143,3 млрд рублей.

Больше показатели только у Новосибирской области (327,06 млрд рублей) и Красноярского края (162,1 млрд рублей). По данным ФНС, в Алтайском крае зарегистрировано более 83 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 26 тысяч юридических лиц и 57,7 тысячи индивидуальных предпринимателей.

«Давайте смотреть правде в глаза: сегодня алтайский бизнес берет кредиты не на развитие, инновации или масштабирование. Люди кредитуются, чтобы просто выжить и закрыть кассовые разрывы. Главная причина такого положения дел — резкий рост налоговой нагрузки, который предприниматели ощутили с 1 января 2026 года. Особенно сильно этот удар пришелся по самым массовым и уязвимым сферам — розничной торговле и общепиту. Бизнес буквально загоняют в долговую яму», — прокомментировал депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин.

В партии отмечают, что сейчас готовят предложения в правительство РФ по дополнительным мерам поддержки малого и среднего бизнеса в новых, жестких налоговых реалиях. Также в апреле "Новые люди" запустили федеральный проект "Новая помощь бизнесу", благодаря которому предприниматели могут бесплатно получить юридические консультации по самым болезненным вопросам: от новой отчетности и налогообложения до сложных таможенных процедур.