Детей эвакуировали из летнего лагеря "Салют" из-за урагана в Рубцовске

В настоящий момент на месте работают аварийно-восстановительные бригады

22 июля 2026, 11:33, ИА Амител

Последствия урагана в летнем лагере "Салют"/ Фото: vk.ru/bashmakov_ia

Детей эвакуировали из летнего лагеря "Салют" из-за сильного ураганного ветра, обрушившегося на Рубцовск 21 июля, сообщил глава города Игорь Башмаков на своей странице во "ВКонтакте".

«Жизни и здоровью детей и взрослых ничего не угрожает. Все дети и сотрудники были незамедлительно и организованно переведены в детский лагерь "Золотая рыбка". Транспортировка и размещение детей и взрослых прошли в штатном режиме, они обеспечены всем необходимым», — говорится в сообщении.

На территории лагеря повалено десять крупных деревьев, повреждены крыши домика № 2 и здания общежития обслуживающего персонала. В настоящий момент на месте работают аварийно-восстановительные бригады.

«Принимаем все меры, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия урагана и обеспечить скорейшее возвращение ребят к отдыху в привычных условиях», — подчеркнул Башмаков.

Напомним, ураганный ветер обрушился также на Чарышский и Краснощековский районы, в результате без света остались более шести тысяч домов в 44 населенных пунктах. Для ликвидации последствий непогоды на место направили силы территориальной подсистемы РСЧС.