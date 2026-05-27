Девочка-велосипедистка попала в больницу после аварии с иномаркой на Алтае
В момент происшествия ребенок ехал на велосипеде в попутном направлении
27 мая 2026, 14:33, ИА Амител
В Турочаке днем 26 мая произошло ДТП, в результате которого пострадала 11-летняя девочка. Ребенка госпитализировали в районную больницу.
Как сообщили в МВД Республики Алтай, авария произошла около 16:48. Предварительно установлено, что 24-летняя местная жительница за рулем Toyota Corolla при повороте налево допустила наезд на школьницу.
По данным полиции, в момент происшествия девочка ехала на велосипеде в попутном направлении по левой стороне проезжей части.
В результате ДТП ребенок получил ушибы и травмы. Пострадавшую доставили в Турочакскую районную больницу.
В отношении автомобилистки составили административный материал за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести.
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