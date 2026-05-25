Директор барнаульского парка призвал помогать женщинам, а не свешивать на них все дела

Потому что сейчас, как указал Вакаев, слабый пол работает в среднем на 8–10 часов в неделю больше, чем сильный

25 мая 2026, 15:17, ИА Амител

Мужчина и женщина на кухне / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В современной семье есть проблема несправедливого распределения нагрузки на плечи женщин, которые после того как отрабатывают одну смену на своей основной работе, потом "тянут" на себе еще "несколько смен". Об этом руководитель барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев написал в своем Telegram-канале.

«Судите сами. Домашнее хозяйство (уборка, стирка, приготовление еды). Уход за детьми. Уход за собой. Для многих актуальна еще и пятая смена — уход за старшими родственниками. Эта работа также в подавляющей части случаев ложится на плечи женщин. В результате получается ситуация, при которой так называемый слабый пол в семье работает в среднем на 8–10 часов в неделю больше, чем сильный», — указал Вакаев.

Он подчеркнул, что не видит ничего зазорного для мужчины в том, чтобы облегчить нагрузку на свою супругу, взяв на себя определенную часть забот. Например, приготовление пищи.

Вакаев отметил, что научиться готовить может каждый. Для этого есть куча пособий, роликов с видеоинструкциями. В итоге кухня может стать тем местом, где мужчина будет освобождать женщину от работы.

«Сам я готовить могу и люблю, стараясь взять на себя значительную часть нагрузки в этой части домашнего хозяйства. Чего и всем мужчинам желаю», — добавил Вакаев.

Ранее сообщалось, что в России зарплатный разрыв между мужчинами и женщинами превысил 38 тысяч рублей.