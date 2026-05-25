Директор барнаульского парка призвал помогать женщинам, а не свешивать на них все дела
Потому что сейчас, как указал Вакаев, слабый пол работает в среднем на 8–10 часов в неделю больше, чем сильный
25 мая 2026, 15:17, ИА Амител
В современной семье есть проблема несправедливого распределения нагрузки на плечи женщин, которые после того как отрабатывают одну смену на своей основной работе, потом "тянут" на себе еще "несколько смен". Об этом руководитель барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев написал в своем Telegram-канале.
«Судите сами. Домашнее хозяйство (уборка, стирка, приготовление еды). Уход за детьми. Уход за собой. Для многих актуальна еще и пятая смена — уход за старшими родственниками. Эта работа также в подавляющей части случаев ложится на плечи женщин. В результате получается ситуация, при которой так называемый слабый пол в семье работает в среднем на 8–10 часов в неделю больше, чем сильный», — указал Вакаев.
Он подчеркнул, что не видит ничего зазорного для мужчины в том, чтобы облегчить нагрузку на свою супругу, взяв на себя определенную часть забот. Например, приготовление пищи.
Вакаев отметил, что научиться готовить может каждый. Для этого есть куча пособий, роликов с видеоинструкциями. В итоге кухня может стать тем местом, где мужчина будет освобождать женщину от работы.
«Сам я готовить могу и люблю, стараясь взять на себя значительную часть нагрузки в этой части домашнего хозяйства. Чего и всем мужчинам желаю», — добавил Вакаев.
Ранее сообщалось, что в России зарплатный разрыв между мужчинами и женщинами превысил 38 тысяч рублей.
15:35:10 25-05-2026
Слова правильные, но почему «не видЕт»? Журналистам вопрос.
15:49:41 25-05-2026
Можешь ещё и рожать начать,умелец.
15:51:08 25-05-2026
Пусть на Кавказе выступит со своей речью. И в Афганистане. Там поймут.
15:52:16 25-05-2026
А зачем тогда жена? Ну кроме этого-самого
16:01:12 25-05-2026
Правильное распределение обязанностей должно быть в семье, тогда и упаханных не будет, и мир и лад будет всегда. Жена занимается детьми,домом, бытом, а муж зарабатывает деньги. И никаких вторых, третьих, пятых смен не будет ни у кого. Всё просто, не надо усложнять.
16:06:44 25-05-2026
Гость (15:49:41 25-05-2026) Можешь ещё и рожать начать,умелец. ...
Ага, похоже Вакаев порассуждал о своём бессмысленном образе жизни и совсем отстал от современных тенденций, в которых "слабый" пол вообще не утруждает себя никакими справедливыми нагрузками. Как то так...
05:48:38 26-05-2026
Гость (16:06:44 25-05-2026) Ага, похоже Вакаев порассуждал о своём бессмысленном обр... "слабый" пол который живет дольше, имеет ништяки по закону (разведись узнаешь), в армии не служит, в отношениях преимущества подачки и долги от "сильного" пола
16:37:21 25-05-2026
Ага, похоже Вакаев порассуждал о своём бессмысленном образе жизни и совсем отстал от современных тенденций, в которых "слабый" пол вообще не утруждает себя никакими справедливыми нагрузками. Как то так..
Можно поподробнее, мне интересно .
16:53:41 25-05-2026
Почему кто-то должен прислушиваться к мнению директора парка? Более уважаемые люди в Барнауле закончились? Что скажет директор сети общественных туалетов? Его мнение не менее важно! А по существу женщина помощник мужчины, а не наоборот.
10:14:09 26-05-2026
Вообще не понятно. К чему этот популизм? До выборов еще далеко.
11:17:54 26-05-2026
Директор барнаульского парка обсуждает женские проблемы. Забавно.