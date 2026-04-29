В России зарплатный разрыв между мужчинами и женщинами превысил 38 тысяч рублей

Средний заработок мужчин в октябре 2025 года составил 117,7 тыс. рублей, женщин — 79 тыс. рублей

29 апреля 2026, 07:47, ИА Амител

Разница в доходах работающих мужчин и женщин в России за год ощутимо выросла. Как выяснило РИА Новости, проанализировав данные статистики, в 2025 году разрыв достиг почти 40 тысяч рублей.

На октябрь прошлого года средняя зарплата у мужчин составляла 117,7 тысячи рублей, у женщин — 79 тысяч рублей. Двумя годами ранее эти показатели были на уровне 87,8 тысячи и 61,1 тысячи рублей соответственно. Таким образом, разница в оплате труда увеличилась с 26,7 тысячи рублей в 2023 году до 38,7 тысячи рублей в 2025-м.

Продолжительность рабочей недели у мужчин в среднем составляет 42 часа, у женщин — 40 часов. При этом среднечасовая зарплата у россиян — 637 рублей, а у россиянок — 448 рублей.