В России зарплатный разрыв между мужчинами и женщинами превысил 38 тысяч рублей
Средний заработок мужчин в октябре 2025 года составил 117,7 тыс. рублей, женщин — 79 тыс. рублей
29 апреля 2026, 07:47, ИА Амител
Разница в доходах работающих мужчин и женщин в России за год ощутимо выросла. Как выяснило РИА Новости, проанализировав данные статистики, в 2025 году разрыв достиг почти 40 тысяч рублей.
На октябрь прошлого года средняя зарплата у мужчин составляла 117,7 тысячи рублей, у женщин — 79 тысяч рублей. Двумя годами ранее эти показатели были на уровне 87,8 тысячи и 61,1 тысячи рублей соответственно. Таким образом, разница в оплате труда увеличилась с 26,7 тысячи рублей в 2023 году до 38,7 тысячи рублей в 2025-м.
Продолжительность рабочей недели у мужчин в среднем составляет 42 часа, у женщин — 40 часов. При этом среднечасовая зарплата у россиян — 637 рублей, а у россиянок — 448 рублей.
08:14:50 29-04-2026
женщин — 79 тыс. рублей --- блин, а я кто
08:15:23 29-04-2026
Ага. Таким образом в Марии Ра есть женщины, которые ещё и доплачивают в кассу, вместо зарплаты.
09:38:44 29-04-2026
Гость (08:15:23 29-04-2026) Ага. Таким образом в Марии Ра есть женщины, которые ещё и до...
Правда же смешно слышать про разрыв ЗП в 38 тысяч, когда имеешь ЗП в 32 тысячи.
08:55:49 29-04-2026
79 тыщ?! да не...
[смотрится в зеркало]
1. отражаюсь
2. половые признаки на месте
почему же, по статистике, а кто я?
12:30:16 29-04-2026
На октябрь прошлого года средняя зарплата у мужчин составляла 117,7 тысячи рублей, у женщин — 79 тысяч рублей.
У меня 35000р.-я не женщина? А мужа придётся вообще хлоркой залить с его 18000р. пенсии.
12:35:54 29-04-2026
гость (12:30:16 29-04-2026) На октябрь прошлого года средняя зарплата у мужчин составлял...
Тут всё очень просто, вы женщина на 44%, а муж - неопределенное лицо пенсионного возраста
22:08:35 29-04-2026
гость (12:30:16 29-04-2026) На октябрь прошлого года средняя зарплата у мужчин составлял... Да вы упАкооййтесь там же не про Барнаул, там Москва прибавлена, а так обидно, да со своей 100тыс недотянул, жена то же -19)))