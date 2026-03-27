Диван, еда, алкоголь. В России мужчины начали толстеть быстрее женщин

К 2050 году более 70% россиян могут столкнуться с проблемой избыточной массы тела и ожирения

27 марта 2026, 16:20, ИА Амител

Ожирение, мужчина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Ожирение, мужчина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Согласно данным Росстата, в 2018 году избыточный вес был диагностирован у 47% мужчин и 35% женщин. К 2023 году эти показатели увеличились до 52% среди мужчин и до 38,9% среди женщин. Алла Погожева, ведущий научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" и доктор медицинских наук, в интервью "Газете.ru" объяснила, что мужчины склонны набирать вес быстрее женщин.

«Самым популярным видом досуга среди жителей России является просмотр телепередач и фильмов, который предпочитают 77,9% респондентов. На втором месте по популярности находится общение с друзьями (70,6%). Еще 50,2% россиян проводят время за использованием гаджетов. Среди факторов, способствующих набору веса, также выделяются вредные привычки, включая злоупотребление алкоголем, который отличается высокой калорийностью. Именно это приводит к более быстрому набору веса у мужчин», — пояснили в ведомстве.

Погожева отметила, что средний вес мужчины в России составляет 74 кг при росте 162,9 см, что указывает на наличие избыточного веса у значительной части населения.

Она также подчеркнула, что при росте 159,5 см нормальная масса тела человека должна составлять около 55 кг, а при росте 162,9 см — примерно 56,5 кг.

«По прогнозам, к 2050 году более 70% россиян столкнутся с проблемой избыточного веса и ожирения. Это приведет к увеличению частоты заболеваний, связанных с этими состояниями, включая сахарный диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды онкологических заболеваний. 60% взрослого населения планеты будут страдать от болезней, вызванных ожирением и избыточным весом», — заключила специалист.

Подросток, ожирение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Каждый третий подросток в России страдает от ожирения

Своевременная коррекция веса позволяет избежать негативных последствий во взрослой жизни
Комментарии 8

Гость

16:24:28 27-03-2026

обстановка нынче такая, что лучше "запастись" лишним весом!...

Кхм...

16:26:45 27-03-2026

Что-то никто особо не потолстел, работая.

Элен без ребят

16:34:12 27-03-2026

а дети? это же ужас какие жиробасины в КБ скупают всякую дрянь пакетами и жуют бесконечно, как герои Б. Питта, запивая это все лимонадами.

Гость

18:06:01 27-03-2026

Когда работаешь за еду, т.е. ЗП 50 т.р., то
не до дивана и не до алкоголя. Соответственно мы стройные, даже чересчур!

Гость

19:26:30 27-03-2026

Судя по последним событиями...!?
Чем-то запасаться обязательно надо!!!
Пока толстый сохнет, худой...!

Александр

19:51:01 27-03-2026

Меньше есть и больше двигаться.

Гость

20:51:49 27-03-2026

В нищем СССР дети в деревнях пили настоящее молоко, в богатой России бесконечные вредоносные газировки очень мутной этиологии, воняющие хуже палёнки энергетики и удручающий список химии на упаковке любого продукта. А настоящая еда стоит запредельных денег. И откуда "ведущие научные сотрудники" берут цифру среднего роста в 162,9см? Я со своими 172см всегда был среднего роста, сейчас уже ниже.

гость

21:27:05 29-03-2026

Тошно смотреть на жирных людей, охота же им таскать лишний центнер. Упитанный это нормально, но сколько тех кто далеко за сотку.

