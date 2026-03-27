К 2050 году более 70% россиян могут столкнуться с проблемой избыточной массы тела и ожирения

27 марта 2026, 16:20, ИА Амител

Согласно данным Росстата, в 2018 году избыточный вес был диагностирован у 47% мужчин и 35% женщин. К 2023 году эти показатели увеличились до 52% среди мужчин и до 38,9% среди женщин. Алла Погожева, ведущий научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" и доктор медицинских наук, в интервью "Газете.ru" объяснила, что мужчины склонны набирать вес быстрее женщин.

«Самым популярным видом досуга среди жителей России является просмотр телепередач и фильмов, который предпочитают 77,9% респондентов. На втором месте по популярности находится общение с друзьями (70,6%). Еще 50,2% россиян проводят время за использованием гаджетов. Среди факторов, способствующих набору веса, также выделяются вредные привычки, включая злоупотребление алкоголем, который отличается высокой калорийностью. Именно это приводит к более быстрому набору веса у мужчин», — пояснили в ведомстве.

Погожева отметила, что средний вес мужчины в России составляет 74 кг при росте 162,9 см, что указывает на наличие избыточного веса у значительной части населения.

Она также подчеркнула, что при росте 159,5 см нормальная масса тела человека должна составлять около 55 кг, а при росте 162,9 см — примерно 56,5 кг.