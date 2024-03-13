Два новых автобуса выйдут на маршруты в Барнауле
Инвестиции на покупку транспорта составили более 20 млн рублей
13 марта 2024, 11:20, ИА Амител
Новые автобусы / Фото: пресс-служба мэрии
Два новых автобуса марки ПАЗ "Вектор NEXT" выйдут на маршруты № 38 и № 110 в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Технику приобрела компания ООО "Фрайбус Т". В прошлом году перевозчик купил три таких автобуса.
"Таким образом, автобусный маршрут № 38 обновлен полностью. На автобусном маршруте № 110 будет работать три новых автобуса", – отметили в мэрии.
Инвестиции на покупку новых автобусов составили более 20 млн рублей. Отмечается, что городские власти продолжают работу с перевозчиками по обновлению общественного транспорта.
11:28:05 13-03-2024
Пустите на маршрут номер 1 хотя бы ОДИН СТАРЫЙ АВТОБУС!!!!!
10:08:33 15-03-2024
Гость (11:28:05 13-03-2024) Пустите на маршрут номер 1 хотя бы ОДИН СТАРЫЙ АВТОБУС!!!!!... сегодня в День выборов пустили
11:31:05 13-03-2024
Остальные мёртвые?
11:48:54 13-03-2024
это нете большие
11:56:16 13-03-2024
2)))))))))))))))))))))это победа))))
12:08:14 13-03-2024
Позор - два автобуса, а как преподносится!!! Верните 110 маршрут на Власихинскую
12:11:02 13-03-2024
Гость (12:08:14 13-03-2024) Позор - два автобуса, а как преподносится!!! Верните 110 ма... а причем тут позор? частник показывает, что повышение тарифов он использует по озвученным ранее намерениям. в данном случае направил на обновление своего подвижного состава.
13:10:58 13-03-2024
Перевозку пассажиров должна быть возвращена государству! Два автобуса - да расстрелять мало всех ответственных лиц за такую заботу о людях. Работающие граждане - а возят как дрова, которые налогов не платят !
13:51:20 13-03-2024
гость (13:10:58 13-03-2024) Перевозку пассажиров должна быть возвращена государству! Дв... Автобус стоит 10млн., а пассажиры платят 30руб. Так это 100 лет надо копить на него. Чего возмущаться?
15:41:51 13-03-2024
Гость (13:51:20 13-03-2024) Автобус стоит 10млн., а пассажиры платят 30руб. Так это ... Ну если одно пассажира катать весь день по городу. то да. Лет 100
15:47:56 13-03-2024
Гость (13:51:20 13-03-2024) Автобус стоит 10млн., а пассажиры платят 30руб. Так это ...
Перевозчику, работающему на маршрутах 110 и 38 до 2030 года из бюджета города в соответствии с контрактом будет выплачено 94 млн. руб. Так что даже копить ему ничего не требуется. Можно считать, что автобусы он приобретает даже не за свой счёт, а зарабатывать на их эксплуатации будет исключительно для себя.
04:29:39 14-03-2024
Чучмек (15:47:56 13-03-2024)
Перевозчику, работающему на маршрутах 110 и 38 до 2030 года... 94 млн до 2030 г? делим на 6, по 15 млн в год. как раз на 1,5 ПАЗика в год. Частник купил аж 2. Чего вам еще?
07:49:57 15-03-2024
Гость (04:29:39 14-03-2024) Чучмек (15:47:56 13-03-2024)
Перевозчику, работающему... Так уже и так понятно, я давно уже пешком ..
07:51:34 15-03-2024
Гость (13:51:20 13-03-2024) Автобус стоит 10млн., а пассажиры платят 30руб. Так это ... Да все уже поняли года 3 пешком.
20:47:40 13-03-2024
На маршрут 10 хотя бы старый автобус выпустили. Обещали в 1 квартале 2024 года выпустить новые автобусы. Но всё на уровне обещаний. Уже середина марта....
22:20:35 13-03-2024
Лариса (20:47:40 13-03-2024) На маршрут 10 хотя бы старый автобус выпустили. Обещали в 1 ... Автобусы 1 и 10 появятся на маршруте 1 апреля, крайний срок 10 апреля. Ждем !
09:19:20 14-03-2024
В сторону заводов меланжевый и станкостроительный ходят только газели.После пуска трамваев стало ещё хуже.А часто трамваи вообще не приходят и после шести и в плане нет.это вообще эколапс.В прошлом можно было до или от просп.Калинина пешком дойти.Но теперь просп.Ленина очень далеко.Ну почему все маршруты убрали с проспекта Калинина?
11:40:09 14-03-2024
Благодетели.
11:46:27 14-03-2024
Уберите все маршрутки .
И оживет городской транспорт
Как в других городах России
07:48:09 15-03-2024
Остался один 53 на маршруте, были 20 и 19 , живём б... Трамваи похоже уже все можно не ждать.
10:00:21 15-03-2024
А что, 110 разве ходит??