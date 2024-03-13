Два новых автобуса выйдут на маршруты в Барнауле

Инвестиции на покупку транспорта составили более 20 млн рублей

13 марта 2024, 11:20, ИА Амител

Новые автобусы / Фото: пресс-служба мэрии

Два новых автобуса марки ПАЗ "Вектор NEXT" выйдут на маршруты № 38 и № 110 в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Технику приобрела компания ООО "Фрайбус Т". В прошлом году перевозчик купил три таких автобуса.

"Таким образом, автобусный маршрут № 38 обновлен полностью. На автобусном маршруте № 110 будет работать три новых автобуса", – отметили в мэрии.

Инвестиции на покупку новых автобусов составили более 20 млн рублей. Отмечается, что городские власти продолжают работу с перевозчиками по обновлению общественного транспорта.