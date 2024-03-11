Томенко рассказал, когда новые автобусы выйдут на два маршрута в Барнауле
Более 40 новых автобусов для Барнаула уже поступили в край
11 марта 2024, 14:00, ИА Амител
В Барнауле до конца весны планируется запустить новые большие автобусы вместимостью до 100 человек на маршруты № 1 и № 10, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
Томенко отметил, что 41 автобус уже поступил в край. Сейчас идет устранение недочетов – перед поставщиком поставлена задача отработать все вопросы как можно оперативнее.
"После этого в соответствии с законом администрация краевой столицы должна провести конкурсные процедуры, и тогда жители Барнаула смогут начать пользоваться транспортом", – указал Томенко.
Глава региона напомнил, что 24 новых автобуса уже поступили в Алейск, Заринск, Славгород, Змеиногорский, Локтевский районы и другие населенные пункты края.
Ранее amic.ru рассказал, как выглядят автобусы для Барнаула.
14:05:08 11-03-2024
ужасно неудобные автобусы в салоне
14:58:54 11-03-2024
Гость (14:05:08 11-03-2024) ужасно неудобные автобусы в салоне... Вы КАМАЗы с китайцами не путайте! Эти еще нормальные, в Сибе их большинство.
20:03:47 11-03-2024
Гость (14:58:54 11-03-2024) Вы КАМАЗы с китайцами не путайте! Эти еще нормальные, в Сибе... Вы в курсе из каких комплектующих изготовлены эти автобусы? Если нет, то поинтересуйтесь и не пишите ерунду.
16:01:51 11-03-2024
Гость (14:05:08 11-03-2024) ужасно неудобные автобусы в салоне... Знаете, пустили бы по 17 маршруту, была бы рада любому, лишь бы уехать.
16:09:07 11-03-2024
Гость (14:05:08 11-03-2024) ужасно неудобные автобусы в салоне...
Уж точно не хуже, чем заполонившие город собачьи будки типа Каунти и Газелей-Некст ...
15:01:30 11-03-2024
Интересно, а конкурсные процедуры на что? Кому автобусы передать или кто будет маршруты обслуживать? Тогда в чем конкурс, когда победитель известен?
15:07:11 11-03-2024
администрация краевой столицы должна провести конкурсные процедуры,
Какие процедуры,если создавать планировали МУП? Или уже решили кому-то передать в управление? Уж не Касплеру ли? А что,он в этом деле собаку съел,хоть и не кореец.
16:10:34 11-03-2024
ГадкийЯ (15:07:11 11-03-2024) администрация краевой столицы должна провести конкурсные про...
Смею предполагать, что никакого МУП не случится, и все автобусы будут переданы в аренду частникам ...
15:15:06 11-03-2024
Сидячих мест поди как в бывших бело-зеленых "десятках"
15:55:32 11-03-2024
почему 1 и 10 маршрут? Почему не 17 и 19.
29 маршрут до каких пор 2,3 4 автобуса на маршруте? Это издевательство над жителями.
19:25:57 11-03-2024
Гость (15:55:32 11-03-2024) почему 1 и 10 маршрут? Почему не 17 и 19.
29 маршрут до каки... по кочану
16:38:17 11-03-2024
Пора корректировать маршруты, 1 маршрут необходимо пустить по Космонавтов. В прежнем месте он будет неуклюжим.
19:25:10 11-03-2024
1 (16:38:17 11-03-2024) Пора корректировать маршруты, 1 маршрут необходимо пустить п... Это в каком месте интересно неуклюжесть ??
19:25:03 12-03-2024
Гость (19:25:10 11-03-2024) Это в каком месте интересно неуклюжесть ??... Он делал "круг почета" поднимаясь вверх по Малахова от Чуднеко, разворачиваясь на малаховском кольце опять вниз по Малахова. Зачем это было делать?
11:57:15 13-03-2024
Гость (19:25:03 12-03-2024) Он делал "круг почета" поднимаясь вверх по Малахова от Чудн... Он делал это , чтоб люди смогли доехать до больницы Моторщиков
18:32:18 11-03-2024
А у этих какие недочеты, не влезают в улицы или у них колеса квадратные?
19:23:15 11-03-2024
Ждем с большим нетерпением номер 1 живем на Эмильке здесь ходит только 41 и 32 в одну сторону и все . Очень ждем !
19:31:48 11-03-2024
Гость (19:23:15 11-03-2024) Ждем с большим нетерпением номер 1 живем на Эмильке здесь хо... Балбесы, Эмилька от Малахова к Ленинскому односторонняя. В другую сторону телепорт ожидайте!
17:57:33 12-03-2024
Гость (19:31:48 11-03-2024) Балбесы, Эмилька от Малахова к Ленинскому односторонняя. В д... Ты балбес понял , что сказал то
18:06:33 12-03-2024
Гость (19:31:48 11-03-2024) Балбесы, Эмилька от Малахова к Ленинскому односторонняя. В д... Балбес, нам на Ленина не надо . Нам в другую сторону
19:31:42 11-03-2024
А они пройдут или как трамваи
20:09:59 11-03-2024
ну а где новые трамваи? Але? Явно не все ездят по городу
20:58:05 11-03-2024
" до конца весны... " , а в Сибири конец весны всегда разный
06:34:49 12-03-2024
Молодцы. 10 новых трамваев запустили на линию, теперь до первого июня 2024 года будут страховать, обкатывать, дообкатывать.
По Барнаулу ездили Икарусы, Лиазы, ЛАЗы, ПАЗы, Газели. Мерседесы. Докатали и на лом сдали. А как на работу до лета добираться? Велорикши в Индии купить или мотороллеры из Вьетнама?
18:03:30 12-03-2024
Маршрут номер 1 должен появиться с 1 или 10 апреля. Мне сказал водитель единственной единицы.Сказал , что устроился , така как пообещали езду на новых больших автобусах. Ждем !!!! С нетерпением !!!
20:32:33 16-03-2024
Трамваи уже запустили 🤣. Теперь не дождёшься...