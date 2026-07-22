"Это уже мировой уровень". Ученый из АлтГУ рассказал о современной археологии

Профессор Алексей Тишкин объяснил, почему археологи меньше копают и какие открытия еще ждут Алтай

22 июля 2026, 12:00, ИА Амител

Алексей Тишкин / Фото: Дмитрий Герайкин

Заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Алексей Тишкин дал большое интервью изданию "Атмосфера". Ученый рассказал, как изменилась археология за последние десятилетия, зачем специалистам генетика, физика и цифровые технологии, а также почему на Алтае до сих пор остаются "белые пятна" в изучении древней истории.

Алексей Тишкин — доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, почетный профессор АлтГУ и автор более 1200 научных работ, включая свыше 30 монографий.

Как изменилась археология

Профессор отметил, что за последние десятилетия археологическая работа стала более современной и комфортной. Другими стали организация экспедиций, бытовые условия студентов, оборудование и сами методы исследования. Если раньше до раскопок добирались с рюкзаками на рейсовых автобусах, то теперь у университетских экспедиций есть базы практик, техника, связь и необходимая инфраструктура.

«Прогресс, конечно, очевидный, что и говорить. Изменилось все, даже организация самой экспедиции для проведения учебной археологической практики», — рассказал Алексей Тишкин.

Отдельно он отметил развитие естественно-научных методов. Современная масс-спектрометрия позволяет получать точные результаты даже на небольшом количестве материала. Активно используют палеогенетику, цифровые технологии, исследования металлов, древних животных, кожи и красителей. По словам ученого, такая работа помогает не только находить артефакты, но и восстанавливать жизнь людей прошлого: их быт, контакты, миграции, хозяйство и мировоззрение.

При этом археологи стали меньше копать. Причина не в отсутствии интереса, а в стоимости экспедиций и большом объеме уже собранных материалов. Многие находки требуют нового изучения с применением современных методов.

Почему Алтай важен для науки

Алексей Тишкин подчеркивает, что Алтайский край остается одним из самых интересных регионов для археологов. Здесь есть памятники мирового значения, а Денисова пещера и открытие денисовского человека вывели регион на уровень глобальной науки. При этом изучена лишь малая часть археологического наследия.

«Мы даже 10% не нашли, а изучили еще меньше», — говорит профессор.

В интервью он рассуждает о том, как историко-культурное наследие можно связать с туризмом. По мнению ученого, археологические объекты Алтая могут стать частью экскурсионных маршрутов, музейных площадок и долгосрочных культурных проектов. Для этого нужны специалисты, программа и бережное отношение к памятникам.

Подробнее о подготовке археологов в АлтГУ, международных исследованиях, работе с Китаем, Монголией и другими странами, древних кочевниках Внутренней Азии и периодах, когда на Алтае, по данным археологов, почти не жили люди, читайте в материале "Прогресс очевидный". Профессор Тишкин рассказал о работе современных археологов".