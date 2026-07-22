"Это уже мировой уровень". Ученый из АлтГУ рассказал о современной археологии
Профессор Алексей Тишкин объяснил, почему археологи меньше копают и какие открытия еще ждут Алтай
22 июля 2026, 12:00, ИА Амител
Заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Алексей Тишкин дал большое интервью изданию "Атмосфера". Ученый рассказал, как изменилась археология за последние десятилетия, зачем специалистам генетика, физика и цифровые технологии, а также почему на Алтае до сих пор остаются "белые пятна" в изучении древней истории.
Алексей Тишкин — доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, почетный профессор АлтГУ и автор более 1200 научных работ, включая свыше 30 монографий.
Как изменилась археология
Профессор отметил, что за последние десятилетия археологическая работа стала более современной и комфортной. Другими стали организация экспедиций, бытовые условия студентов, оборудование и сами методы исследования. Если раньше до раскопок добирались с рюкзаками на рейсовых автобусах, то теперь у университетских экспедиций есть базы практик, техника, связь и необходимая инфраструктура.
«Прогресс, конечно, очевидный, что и говорить. Изменилось все, даже организация самой экспедиции для проведения учебной археологической практики», — рассказал Алексей Тишкин.
Отдельно он отметил развитие естественно-научных методов. Современная масс-спектрометрия позволяет получать точные результаты даже на небольшом количестве материала. Активно используют палеогенетику, цифровые технологии, исследования металлов, древних животных, кожи и красителей. По словам ученого, такая работа помогает не только находить артефакты, но и восстанавливать жизнь людей прошлого: их быт, контакты, миграции, хозяйство и мировоззрение.
При этом археологи стали меньше копать. Причина не в отсутствии интереса, а в стоимости экспедиций и большом объеме уже собранных материалов. Многие находки требуют нового изучения с применением современных методов.
Почему Алтай важен для науки
Алексей Тишкин подчеркивает, что Алтайский край остается одним из самых интересных регионов для археологов. Здесь есть памятники мирового значения, а Денисова пещера и открытие денисовского человека вывели регион на уровень глобальной науки. При этом изучена лишь малая часть археологического наследия.
«Мы даже 10% не нашли, а изучили еще меньше», — говорит профессор.
В интервью он рассуждает о том, как историко-культурное наследие можно связать с туризмом. По мнению ученого, археологические объекты Алтая могут стать частью экскурсионных маршрутов, музейных площадок и долгосрочных культурных проектов. Для этого нужны специалисты, программа и бережное отношение к памятникам.
Подробнее о подготовке археологов в АлтГУ, международных исследованиях, работе с Китаем, Монголией и другими странами, древних кочевниках Внутренней Азии и периодах, когда на Алтае, по данным археологов, почти не жили люди, читайте в материале "Прогресс очевидный". Профессор Тишкин рассказал о работе современных археологов".
12:26:00 22-07-2026
я на участке после каждой копки постоянно что-то нахожу от прошлых владельцев ...
И ни что это не заменит ...
13:08:59 22-07-2026
Археология будущего - сканирование толщи земли приборами. Чтобы без раскопок была видна 3д-модель того что на глубине.
И уже найдя что-то интересное, строить план раскопок и целенаправленно раскапывать.
14:02:15 22-07-2026
Гость (13:08:59 22-07-2026) Археология будущего - сканирование толщи земли приборами. Чт... предлагаю всю поверхность АК утыкать датчиками.
а у антиподов взорвать ядренбатон.
излучения пройдут сквозь толщу Земли и мы всё зафиксим.
как план?