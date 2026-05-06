Научная сенсация. Археологи АлтГУ нашли следы первых Homo Sapiens рядом с Белокурихой
Памятник "Ульяновка-3" был обнаружен в 2014 году
06 мая 2026, 16:10, ИА Амител
Алтайские ученые нашли следы первых Homo Sapiens в окрестностях Белокурихи. Об этом свидетельствуют данные в журнале "Теория и практика археологических исследований". Опубликованная статья посвящена материалам скифо-сакского времени в северных предгорьях Алтая. Исследования показали, что люди обитали здесь с каменного века, а более поздние находки подтверждают присутствие скифов. Данная информация претендует на научную сенсацию для нашего региона.
Кто автор работы?
Авторы исследования — Ярослав Фролов, директор музея археологии и этнографии Алтая, Светлана Святко, научный сотрудник Королевского университета Белфаста, Александр Федорук и Дмитрий Папин, ведущие научные сотрудники АлтГУ, — раскрывают важные детали, которые подчеркивают значимость археологических памятников в районе Белокурихи.
Найдено древнее поселение и могильник
Памятник "Ульяновка-3" был обнаружен в 2014 году в рамках обследования территории, предназначенной для строительства комплекса на курорте "Белокуриха-2".
"Когда в 2014 году нам предложили провести исследование, мы сразу поняли, что этот район является археологически значимым. Мы начали разведку, и, как оказалось, здесь расположено множество интересных объектов", — рассказывает Дмитрий Папин.
В 2017 году, при строительстве высоковольтной линии, был обнаружен курган, который впоследствии дал археологам много новых данных. На этом месте располагалась древняя стоянка, относящаяся к верхнему палеолиту, эпохе появления Homo Sapiens на территории Алтая. Погребения на этом участке оказались уникальными.
"Наши исследования показали, что это место было заселено на протяжении нескольких эпох: от верхнего палеолита до скифского времени. Курган был важным местом, и, как показала работа, здесь похоронены люди разных культур", — отметил Папин.
Что нашли археологи?
В ходе раскопок археологи обнаружили пять захоронений, в том числе могилу ребенка и курган с погребением двух человек — мужчины и женщины.
"Это захоронение представляет собой уникальный случай. Мы смогли точно определить, что мужчины и женщины похоронены с разницей в полтора века", — отметил ученый.
Анализ костей и углеродный анализ показали, что мужчины, скорее всего, принадлежали к культуре скифов и пазырыков, наиболее известной в Горном Алтае. Могила с несколькими захоронениями также свидетельствует о переходе от скотоводства к земледелию, так как изотопный анализ показал разнообразие в рационе — от зерновых до скота. Кроме того, археологи обнаружили интересные элементы — керамику, бронзовые орудия, кости животных и украшения, которые добавляют ценную информацию о жизни древних людей.
Важность междисциплинарного подхода
"Особое внимание стоит уделить междисциплинарному подходу, который мы применяли. Археологи предоставляют данные, а специалисты в области палеогенетики, антропологии и изотопной геохимии добавляют важные элементы для интерпретации этих находок. С их помощью мы смогли получить более полное представление о жизни древних народов", — заключил Дмитрий Папин.
Как сообщает пресс-служба АлтГУ, эти исследования проливают свет на неизвестные страницы истории региона. Ученые исследовали лишь небольшую часть памятника "Ульяновка 3". В остальных четырех могилах были погребены взрослые люди и один ребенок. Возраст захоронений укладывается в диапазон VIII-III вв. до н.э.
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21:30:04 06-05-2026
Гость (19:39:45 06-05-2026) первые хомо были в АФРИКЕ... А в Африку пришли из БЕЛОКУРИХИ))
09:47:26 07-05-2026
8 - 3 век до нашей Эры? Какие гомосапинс. Уже древний Рим и Греция существовали. Уже наверно даже демократия была. Что за инфо для лохов? Например, возраст денисовца из алтайской денисовой пещеры 200 000 лет, на 2 000 веков старее чем белокурихинцы
10:06:10 07-05-2026
Гость (09:47:26 07-05-2026) 8 - 3 век до нашей Эры? Какие гомосапинс. Уже древний Рим и ...
А в Древнем Риме по вашему кто жил? Не поверите, но даже в 2026 здесь все еще проживают "гомосапинсы" (хотя по ощущениям после общения трудно отнести некоторых к подвиду Sapiens Sapiens). Просто заголовок дурацкий, вводящий в заблуждение, нашли не самих первых Homo Sapiens, а их первые стоянки здесь