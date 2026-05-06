Научная сенсация. Археологи АлтГУ нашли следы первых Homo Sapiens рядом с Белокурихой

Памятник "Ульяновка-3" был обнаружен в 2014 году

06 мая 2026, 16:10, ИА Амител

Экспедиция в Белокуриху / Фото: АлтГУ

Алтайские ученые нашли следы первых Homo Sapiens в окрестностях Белокурихи. Об этом свидетельствуют данные в журнале "Теория и практика археологических исследований". Опубликованная статья посвящена материалам скифо-сакского времени в северных предгорьях Алтая. Исследования показали, что люди обитали здесь с каменного века, а более поздние находки подтверждают присутствие скифов. Данная информация претендует на научную сенсацию для нашего региона.

Кто автор работы?

Авторы исследования — Ярослав Фролов, директор музея археологии и этнографии Алтая, Светлана Святко, научный сотрудник Королевского университета Белфаста, Александр Федорук и Дмитрий Папин, ведущие научные сотрудники АлтГУ, — раскрывают важные детали, которые подчеркивают значимость археологических памятников в районе Белокурихи.

Найдено древнее поселение и могильник

Памятник "Ульяновка-3" был обнаружен в 2014 году в рамках обследования территории, предназначенной для строительства комплекса на курорте "Белокуриха-2".

"Когда в 2014 году нам предложили провести исследование, мы сразу поняли, что этот район является археологически значимым. Мы начали разведку, и, как оказалось, здесь расположено множество интересных объектов", — рассказывает Дмитрий Папин.

В 2017 году, при строительстве высоковольтной линии, был обнаружен курган, который впоследствии дал археологам много новых данных. На этом месте располагалась древняя стоянка, относящаяся к верхнему палеолиту, эпохе появления Homo Sapiens на территории Алтая. Погребения на этом участке оказались уникальными.

"Наши исследования показали, что это место было заселено на протяжении нескольких эпох: от верхнего палеолита до скифского времени. Курган был важным местом, и, как показала работа, здесь похоронены люди разных культур", — отметил Папин.

Что нашли археологи?

В ходе раскопок археологи обнаружили пять захоронений, в том числе могилу ребенка и курган с погребением двух человек — мужчины и женщины.

"Это захоронение представляет собой уникальный случай. Мы смогли точно определить, что мужчины и женщины похоронены с разницей в полтора века", — отметил ученый.

Анализ костей и углеродный анализ показали, что мужчины, скорее всего, принадлежали к культуре скифов и пазырыков, наиболее известной в Горном Алтае. Могила с несколькими захоронениями также свидетельствует о переходе от скотоводства к земледелию, так как изотопный анализ показал разнообразие в рационе — от зерновых до скота. Кроме того, археологи обнаружили интересные элементы — керамику, бронзовые орудия, кости животных и украшения, которые добавляют ценную информацию о жизни древних людей.

Важность междисциплинарного подхода

"Особое внимание стоит уделить междисциплинарному подходу, который мы применяли. Археологи предоставляют данные, а специалисты в области палеогенетики, антропологии и изотопной геохимии добавляют важные элементы для интерпретации этих находок. С их помощью мы смогли получить более полное представление о жизни древних народов", — заключил Дмитрий Папин.

Как сообщает пресс-служба АлтГУ, эти исследования проливают свет на неизвестные страницы истории региона. Ученые исследовали лишь небольшую часть памятника "Ульяновка 3". В остальных четырех могилах были погребены взрослые люди и один ребенок. Возраст захоронений укладывается в диапазон VIII-III вв. до н.э.