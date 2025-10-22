"Госуслуги" сделают проще замену документов после брака и развода

Граждане смогут оформить все необходимые заявления через сервис, избегая многократного посещения различных ведомств

22 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru

Портал "Госуслуги" представит новый сервис, который позволит гражданам менять несколько документов одновременно при смене фамилии после замужества или развода. О разработке соответствующего функционала сообщил заместитель министра цифрового развития РФ Сергей Цветков, передает ТАСС.

Новый сервис будет включать подачу комплексного заявления на замену:

водительского удостоверения;

регистрационных документов на транспортные средства;

заграничного паспорта;

сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Как отмечается в официальном ответе Минцифры, реализация направлена на существенное упрощение процедуры смены документов. Граждане смогут оформить все необходимые заявления через единую цифровую платформу, избегая многократного посещения различных ведомств.