"Госуслуги" сделают проще замену документов после брака и развода
Граждане смогут оформить все необходимые заявления через сервис, избегая многократного посещения различных ведомств
22 октября 2025, 20:30, ИА Амител
Портал "Госуслуги" представит новый сервис, который позволит гражданам менять несколько документов одновременно при смене фамилии после замужества или развода. О разработке соответствующего функционала сообщил заместитель министра цифрового развития РФ Сергей Цветков, передает ТАСС.
Новый сервис будет включать подачу комплексного заявления на замену:
-
водительского удостоверения;
-
регистрационных документов на транспортные средства;
-
заграничного паспорта;
-
сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Как отмечается в официальном ответе Минцифры, реализация направлена на существенное упрощение процедуры смены документов. Граждане смогут оформить все необходимые заявления через единую цифровую платформу, избегая многократного посещения различных ведомств.
