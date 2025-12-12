Такси, алкомаркеты, няни. Томенко продлил запрет на работу мигрантов в 11 сферах
Иностранцы не смогут заниматься, например, образованием и уходом за детьми, медицинской деятельностью
12 декабря 2025, 16:28, ИА Амител
В Алтайском крае в 2026 году продлят запрет на привлечение иностранных граждан к работе в 11 отраслях экономики. Соответствующий указ от 10 декабря подписал губернатор Виктор Томенко.
«Установить на 2026 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», – говорится в документе.
Ограничение касается следующих видов деятельности:
- лесные хозяйства;
- заготовка леса;
- производство детского питания и диетических продуктов;
- производство лекарств и медицинских материалов, в том числе для ветеринарии;
- розничная торговля алкоголем в специализированных магазинах;
- розничная торговля табачной продукцией в специализированных магазинах;
- легковое такси и аренда авто с водителем;
- гостиничный бизнес;
- образование;
- здравоохранение;
- дневной уход за детьми.
Решение принято в целях обеспечения национальной безопасности, безопасности жизни и здоровья населения, а также приоритета на трудоустройство российских граждан.
В крае заканчивается действие аналогичного указа на 2024-2025 годы. Новый вступит в силу с 1 января 2026-го.
В сентябре этого года Алтайский край повысил стоимость патента на работу для иностранцев. Это сделали, чтобы мигранты платили налог на уровне жителей региона. В текущем году стоимость патента равна 7159 рублям. После пересмотра коэффициента она вырастет до 8241 рубля.
17:43:32 12-12-2025
супер
18:43:40 12-12-2025
А вообще запрет на мигрантов томенко может подписать?
22:44:41 12-12-2025
Гость (18:43:40 12-12-2025) А вообще запрет на мигрантов томенко может подписать?... +++++)