Такси, алкомаркеты, няни. Томенко продлил запрет на работу мигрантов в 11 сферах

Иностранцы не смогут заниматься, например, образованием и уходом за детьми, медицинской деятельностью

12 декабря 2025, 16:28, ИА Амител

Мигранты в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в 2026 году продлят запрет на привлечение иностранных граждан к работе в 11 отраслях экономики. Соответствующий указ от 10 декабря подписал губернатор Виктор Томенко.

«Установить на 2026 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», – говорится в документе.

Ограничение касается следующих видов деятельности:

лесные хозяйства;

заготовка леса;

производство детского питания и диетических продуктов;

производство лекарств и медицинских материалов, в том числе для ветеринарии;

розничная торговля алкоголем в специализированных магазинах;

розничная торговля табачной продукцией в специализированных магазинах;

легковое такси и аренда авто с водителем;

гостиничный бизнес;

образование;

здравоохранение;

дневной уход за детьми.

Решение принято в целях обеспечения национальной безопасности, безопасности жизни и здоровья населения, а также приоритета на трудоустройство российских граждан.

В крае заканчивается действие аналогичного указа на 2024-2025 годы. Новый вступит в силу с 1 января 2026-го.

В сентябре этого года Алтайский край повысил стоимость патента на работу для иностранцев. Это сделали, чтобы мигранты платили налог на уровне жителей региона. В текущем году стоимость патента равна 7159 рублям. После пересмотра коэффициента она вырастет до 8241 рубля.