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Новак заявил, что многие потребители топлива получают его прямо с НПЗ

Вице‑премьер рассказал, как крупные и мелкие потребители получают горючее

15 июля 2026, 19:53, ИА Амител

АЗС, топливо, бензин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
АЗС, топливо, бензин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью информационной службе "Вести" пояснил, как в регионах обеспечивают потребителей топливом.

По словам вице‑премьера, схема поставок зависит от объема потребления и масштаба компании. Крупные потребители нередко получают топливо напрямую с нефтеперерабатывающих заводов либо по железной дороге. 

Значительная часть поставок идет через нефтебазы — так называемые производственные нефтяные объединения. Мелкие и частные потребители, как правило, приобретают топливо на автозаправочных станциях.

«Поэтому здесь комплекс возможностей обеспечения топливом — он разнообразный, и зависит от объемов, скажем так, крупности тех или иных компаний, или это крупные потребители, или мелкие. Есть разные варианты», — отметил Новак.

Кроме того, ранее вице‑премьер сообщал, что после введения ограничений на экспорт дизельного топлива внутренний рынок России стал активнее наполняться этим видом горючего.

Топливо / amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИОбщество

нефть и газ Топливо
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Комментарии 8

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Гость

19:57:55 15-07-2026

«Поэтому здесь комплекс возможностей обеспечения топливом — он разнообразный, и зависит от объемов, скажем так, крупности тех или иных компаний, или это крупные потребители, или мелкие. Есть разные варианты»
Точнее просто и не скажешь, сразу видно не просто так министром работает

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Гость

20:37:36 15-07-2026

Гость (19:57:55 15-07-2026) «Поэтому здесь комплекс возможностей обеспечения топливом — ... Да да. Интересно, из в ранхигс учат так отвечать? Ответить— звук издать, но не дать смысла. И законы так же пишут. Библию тоже можно трактовать по-разному

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Гость

11:19:05 16-07-2026

Гость (20:37:36 15-07-2026) Да да. Интересно, из в ранхигс учат так отвечать? Ответить— ... Язык, конечно, канцелярский, но смысл, более чем, понятен.
Вы настоящую научную работу, скажем, по экономике хоть читали когда-нибудь?
А статьи про калибровочную симметрию, при описании взаимодействия элементарных частиц?

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Гость

12:24:09 16-07-2026

Гость (20:37:36 15-07-2026) Да да. Интересно, из в ранхигс учат так отвечать? Ответить— ... Если вы не умеете читать законы и для вас они сложны в восприятии, то это не проблема законов...

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Гость

20:46:17 15-07-2026

Все они говоруны для дурачков как его корешок , сокурсник .
Говорить и говорить как питон Ка перед мартышками .

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к

14:51:47 16-07-2026

Пук в небеса ни о чём. Когда исчезнут очереди дайте четкий ответ

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Гость

15:40:26 16-07-2026

подольше бы так, машин мало, ездит одно удовольствие. мне топливо достается без проблем...очень нравится, машин мало, воздух чище стал

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Гость

17:54:47 17-07-2026

Гость (15:40:26 16-07-2026) подольше бы так, машин мало, ездит одно удовольствие. мне то... И дальше, что?
Я вот, например, в принципе не заморачиваюсь, где достать бензин.
Мне машину заправляют и доставляют специально обученные люди (вроде вас).

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