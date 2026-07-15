Новак заявил, что многие потребители топлива получают его прямо с НПЗ
Вице‑премьер рассказал, как крупные и мелкие потребители получают горючее
15 июля 2026, 19:53, ИА Амител
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью информационной службе "Вести" пояснил, как в регионах обеспечивают потребителей топливом.
По словам вице‑премьера, схема поставок зависит от объема потребления и масштаба компании. Крупные потребители нередко получают топливо напрямую с нефтеперерабатывающих заводов либо по железной дороге.
Значительная часть поставок идет через нефтебазы — так называемые производственные нефтяные объединения. Мелкие и частные потребители, как правило, приобретают топливо на автозаправочных станциях.
«Поэтому здесь комплекс возможностей обеспечения топливом — он разнообразный, и зависит от объемов, скажем так, крупности тех или иных компаний, или это крупные потребители, или мелкие. Есть разные варианты», — отметил Новак.
Кроме того, ранее вице‑премьер сообщал, что после введения ограничений на экспорт дизельного топлива внутренний рынок России стал активнее наполняться этим видом горючего.
19:57:55 15-07-2026
«Поэтому здесь комплекс возможностей обеспечения топливом — он разнообразный, и зависит от объемов, скажем так, крупности тех или иных компаний, или это крупные потребители, или мелкие. Есть разные варианты»
Точнее просто и не скажешь, сразу видно не просто так министром работает
20:37:36 15-07-2026
Гость (19:57:55 15-07-2026) «Поэтому здесь комплекс возможностей обеспечения топливом — ... Да да. Интересно, из в ранхигс учат так отвечать? Ответить— звук издать, но не дать смысла. И законы так же пишут. Библию тоже можно трактовать по-разному
11:19:05 16-07-2026
Гость (20:37:36 15-07-2026) Да да. Интересно, из в ранхигс учат так отвечать? Ответить— ... Язык, конечно, канцелярский, но смысл, более чем, понятен.
Вы настоящую научную работу, скажем, по экономике хоть читали когда-нибудь?
А статьи про калибровочную симметрию, при описании взаимодействия элементарных частиц?
12:24:09 16-07-2026
Гость (20:37:36 15-07-2026) Да да. Интересно, из в ранхигс учат так отвечать? Ответить— ... Если вы не умеете читать законы и для вас они сложны в восприятии, то это не проблема законов...
20:46:17 15-07-2026
Все они говоруны для дурачков как его корешок , сокурсник .
Говорить и говорить как питон Ка перед мартышками .
14:51:47 16-07-2026
Пук в небеса ни о чём. Когда исчезнут очереди дайте четкий ответ
15:40:26 16-07-2026
подольше бы так, машин мало, ездит одно удовольствие. мне топливо достается без проблем...очень нравится, машин мало, воздух чище стал
17:54:47 17-07-2026
Гость (15:40:26 16-07-2026) подольше бы так, машин мало, ездит одно удовольствие. мне то... И дальше, что?
Я вот, например, в принципе не заморачиваюсь, где достать бензин.
Мне машину заправляют и доставляют специально обученные люди (вроде вас).