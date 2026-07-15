Новак заявил, что многие потребители топлива получают его прямо с НПЗ

Вице‑премьер рассказал, как крупные и мелкие потребители получают горючее

15 июля 2026, 19:53, ИА Амител

АЗС, топливо, бензин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью информационной службе "Вести" пояснил, как в регионах обеспечивают потребителей топливом.

По словам вице‑премьера, схема поставок зависит от объема потребления и масштаба компании. Крупные потребители нередко получают топливо напрямую с нефтеперерабатывающих заводов либо по железной дороге.

Значительная часть поставок идет через нефтебазы — так называемые производственные нефтяные объединения. Мелкие и частные потребители, как правило, приобретают топливо на автозаправочных станциях.

«Поэтому здесь комплекс возможностей обеспечения топливом — он разнообразный, и зависит от объемов, скажем так, крупности тех или иных компаний, или это крупные потребители, или мелкие. Есть разные варианты», — отметил Новак.

Кроме того, ранее вице‑премьер сообщал, что после введения ограничений на экспорт дизельного топлива внутренний рынок России стал активнее наполняться этим видом горючего.