Удаление публикации не гарантирует, что данные не успели скопировать или сохранить

25 мая 2026, 20:07, ИА Амител

Интернет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В социальных сетях и мессенджерах необходимо избегать публикации данных, которые могут раскрыть личную информацию, заявил в интервью RT главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

«Категорически не рекомендуется выкладывать документы, такие как паспорт, СНИЛС, ИНН, водительские права, банковские карты, билеты, посадочные талоны, QR-коды, договоры, квитанции и пропуска. Даже если часть данных скрыта, по оставшимся элементам можно восстановить личность, подать заявку, зарегистрировать аккаунт или создать убедительную мошенническую легенду», — сказал Зыков.

Эксперт также рекомендовал не публиковать адрес и информацию, которая может помочь определить местоположение дома.

«Фотографии подъезда, двора, вида из окна, почтового ящика, домофона, парковочного места, номера автомобиля, дачи или гаража могут стать подсказкой для тех, кто хочет узнать, где вы живете. Человек может не указывать адрес напрямую, но предоставлять достаточно деталей, чтобы его место жительства было легко найдено. Для сталкера, вора или недоброжелателя такой контент может стать готовым руководством», — добавил Зыков.

Он отметил, что публикация геолокации также требует осторожности.

Регулярные публикации в реальном времени из кафе, аэропорта, спортзала, школы ребенка или с постоянного маршрута раскрывают не только местоположение, но и привычки. Особенно опасно демонстрировать расписание, показывать, где человек бывает по вторникам, где паркуется, куда ходит после работы и когда возвращается домой, подчеркнул Зыков.

Показывать фотографии с отпуска и сообщать, что дома никого нет, также не лучшая идея.

Лучше делиться такими снимками после возвращения или, по крайней мере, не писать, что квартира пустует. Дорогие покупки, наличные деньги, украшения, техника, интерьер, автомобиль и ремонт могут привлечь нежелательное внимание. И это касается не только краж. Такие публикации могут вызвать зависть, вымогательство, конфликты и попытки оценить уровень дохода, пояснил Зыков.

Наконец, он обратил внимание на опасность публикации рабочих фотографий.