В России значительно возросло число кибератак

Красноярск, Новосибирск и Томск стали основными мишенями

06 ноября 2025, 17:25, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

С июля по сентябрь 2025 года в России зафиксировали значительное увеличение числа кибератак. МТС выявил и заблокировал почти 50,5 тыс. инцидентов, что в 2,3 раза больше по сравнению с тем же периодом в прошлом году. По данным направления кибербезопасности компании RED Security*, 22% всех DDoS-атак пришлось на региональные организации, что на четыре процентных пункта меньше, чем в третьем квартале 2024 года. В частности, 13% из них затронули организации Сибири.

Самая мощная атака в федеральном округе достигла пика 39 Гбит/с, а ее продолжительность составила более 72 часов подряд. Это один из самых высоких показателей по стране.

Среди регионов, ставших основными мишенями для киберпреступников, лидируют Красноярск (64%), Новосибирск (16%) и Томск (7%). Наибольшее количество атак пришлось на компании в сферах информационных технологий, телекоммуникаций и промышленности (более 80% всех инцидентов). Также специалисты отметили рост атак на организации финансового сектора и впервые – на гостиничный бизнес.

Увеличение активности киберпреступников на гостиничные предприятия связан с развитием туризма в Алтайском крае и Республике Алтай. Тенденция, по мнению директора МТС в регионе Иннокентия Цоя, скорее всего, будет только усиливаться.

«Это серьезный вызов для компаний, которые работают с персональными данными клиентов, поскольку сбой или утечка данных может привести к юридическим последствиям, не говоря о репутационном и экономическом ущербе», – подчеркнул Иннокентий Цой.

По его мнению, каждая компания должна уже сейчас задуматься о защите от DDoS-атак, вне зависимости от размеров бизнеса.

* RED Security ("Рэд Секьюрити"); DDoS ("ДиДиОуЭс")