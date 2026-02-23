Пустые кошельки и недоверие: мошенники жалуются на спад "бизнеса" в России

23 февраля 2026, 21:03, ИА Амител

Мошенники с банковскими картами, группа подозрительных людей в тёмной одежде / Изображение сгенерировано ИИ Mira на базе Chat GPT-5 / amic.ru

Телефонные аферисты столкнулись с неожиданной проблемой — число людей, готовых расстаться с деньгами, стремительно сокращается. По данным источников в правоохранительных органах, в 2025 году количество успешных мошеннических схем снизилось на 15–20%. Об этом сообщает Baza.

Собеседник из силовых структур подтвердил, что ситуация с телефонным мошенничеством не просто стабилизировалась, а начала разворачиваться в сторону снижения. По его словам, на это повлияли сразу несколько факторов. Во-первых, значительная часть наиболее доверчивых граждан уже становилась жертвами подобных схем ранее и теперь относится к звонкам и сообщениям настороженно. Во-вторых, у многих потенциальных потерпевших попросту нет свободных средств, которыми можно было бы распорядиться даже под давлением.

Дополнительную роль сыграли меры по усилению кибербезопасности и рост цифровой грамотности населения. Банки, операторы связи и государственные структуры активно предупреждают граждан о рисках, а сами люди чаще проверяют информацию и не спешат выполнять требования неизвестных собеседников.

При этом специалисты подчеркивают, что расслабляться рано. Мошенники продолжают адаптироваться к новой реальности и ежедневно тестируют свежие сценарии обмана. В ход идут технологии искусственного интеллекта, дипфейки, поддельные аккаунты и взломанные чаты. Опасность может возникнуть где угодно — от сообщений в домовом чате до безобидного перевода, на первый взгляд, денег продавцу на рынке.

