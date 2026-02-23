Пустые кошельки и недоверие: мошенники жалуются на спад "бизнеса" в России
23 февраля 2026, 21:03, ИА Амител
Телефонные аферисты столкнулись с неожиданной проблемой — число людей, готовых расстаться с деньгами, стремительно сокращается. По данным источников в правоохранительных органах, в 2025 году количество успешных мошеннических схем снизилось на 15–20%. Об этом сообщает Baza.
Собеседник из силовых структур подтвердил, что ситуация с телефонным мошенничеством не просто стабилизировалась, а начала разворачиваться в сторону снижения. По его словам, на это повлияли сразу несколько факторов. Во-первых, значительная часть наиболее доверчивых граждан уже становилась жертвами подобных схем ранее и теперь относится к звонкам и сообщениям настороженно. Во-вторых, у многих потенциальных потерпевших попросту нет свободных средств, которыми можно было бы распорядиться даже под давлением.
Дополнительную роль сыграли меры по усилению кибербезопасности и рост цифровой грамотности населения. Банки, операторы связи и государственные структуры активно предупреждают граждан о рисках, а сами люди чаще проверяют информацию и не спешат выполнять требования неизвестных собеседников.
При этом специалисты подчеркивают, что расслабляться рано. Мошенники продолжают адаптироваться к новой реальности и ежедневно тестируют свежие сценарии обмана. В ход идут технологии искусственного интеллекта, дипфейки, поддельные аккаунты и взломанные чаты. Опасность может возникнуть где угодно — от сообщений в домовом чате до безобидного перевода, на первый взгляд, денег продавцу на рынке.
Ранее сообщалось, что в преддверии Дня защитника Отечества в России активизировались мошенники, использующие праздничную повестку для обмана граждан. Злоумышленники собирают деньги под видом пожертвований на поддержку ветеранов и помощь участникам СВО, играя на патриотических чувствах людей.
21:37:10 23-02-2026
Нада паддержать, талстасумы, ау!
23:33:54 23-02-2026
Буратины просто закончились.
Да и если честно, то когда из каждого утюга вещают о том, как избежать обмана, то рано или поздно даже Буратины что-то должны начать понимать.
Вот Долина, например, утюги не слушает. Поэтому поплатилась. Поплатилась и получила опыт. Теперь не будет деньги киллограммами раздавать первому встречному.
15:30:39 24-02-2026
Гость (23:33:54 23-02-2026) Буратины просто закончились.Да и если честно, то когда и... ну как опыт? опыт если у нее 8 рублей украли пользуясь доверием
а ежели 100 тысяч тут надо уже искать кто звонил и ехать ребра сапогами ломать
ежели более 1 милиона надо найти и везти в лес заставлять могилу рыть
ежели больше 2 миллионов тут надо для разводилы подвал с дыбой готовить и пыточными орудиями ну и где замуровывать его потом
18:23:48 24-02-2026
Холмс (15:30:39 24-02-2026) ну как опыт? опыт если у нее 8 рублей украли пользуясь довер... Ну с такими деяниями ВЫ станете не пострадавшим, а обвиняемым. И сроки Вам гарантированы.