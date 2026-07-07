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Концерт, цирк на воде и книжный клуб. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни

07 июля 2026, 08:00, ИА Амител

Афиша событий на неделю в Барнауле / Фото: amic.ru
Афиша событий на неделю в Барнауле / Фото: amic.ru

Книжный клуб на тему поколений "Отцы и дети"

Лекция от барнаульского литератора Сергея Манскова на тему, какие же вопросы поднял автор, актуальные и в наше время, спустя века. А с психологом Евгенией Каниной (вместе с детьми) гости обсудят вопросы поколений.

  • 7 июля, 09:40
  • Дом купца Сухова, пр. Социалистический, 12
  • 2000–4000 рублей

Всероссийский парад семьи

В краевой столице состоится торжественное шествие семей в честь Дня семьи, любви и верности. В этот день Православная церковь также вспоминает святых Петра и Февронию Муромских — покровителей семьи и брака. Мероприятие пройдет под девизом "Россия — семья семей". Всех гостей и участников ждет концертная и анимационная программа.

  • 8 июля, 11:45
  • Парк "Изумрудный", пр. Комсомольский, 128
  • Бесплатно

Кинопоказ "Мементо", 18+

Леонард Шелби изысканно и дорого одет, ездит на новеньком "Ягуаре", но останавливается в дешевых мотелях. Он всеми силами пытается найти убийцу жены. Его проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой памяти — помня все до убийства, он не помнит, что было 15 минут назад.

  • 8 июля, 12:05
  • Кинотеатр "Премьера", ул. Крупской, 97
  • 300 рублей

Музыкальный фестиваль Fun and music, 16+

На сцене выступят коллективы "Подъезд", "Море врет!" и Pretty Fake.

  • 9 июля, 20:00
  • Бар Hairy lemon, ул. Лазурная, 13
  • 400–600 рублей

Стендап-шоу "Шоу историй", 18+

"Шоу историй" — это формат, где комики рассказывают самые смешные и реальные истории из собственной жизни.

  • 10 июля, 20:00
  • бар Valhalla, пр. Ленина, 47
  • от 300 рублей

Концерт кавер-группы Trigger band, 18+

Trigger Band исполнят забытые хиты и неожиданные ремиксы.

  • 11 июля, сбор — в 22:00, начало — в 23:00
  • Бар Hairy lemon, ул. Лазурная, 13
  • 400 рублей

Шоу "Цирк на воде", 0+

25 тонн профессионального оборудования, 120 тонн воды, 1000 фонтанов. Единственный в мире манеж-трансформер — во время представления зрители увидят трансформацию манежа от сухого ковра до воды и фонтанов. Артисты работают в сопровождении великолепного света и качественного объемного звука.

  • 11–12 июля, 17:00
  • СК "Титов-Арена", пр. Социалистический, 93
  • 1000–2500 рублей

Конкурс "Кубок Барбоса"

Владельцы беспородных собак выйдут на конкурсную сцену со своим любимцем и покажут всем свои таланты. В парке будет открыто несколько тематических зон: образовательная площадка с консультациями ветеринаров, кинологов и грумеров, детская зона для самых маленьких владельцев, благотворительная ярмарка и зона общения с животными из приюта.

  • 11 июля, 12:00
  • Парк "Изумрудный", пр. Комсомольский, 128
  • Бесплатно

Концерт Rock School

На сцене выступят Pretty Fake, "Мессия", NewTone, Ground Floor, "Дикие камни", Missing Persons, "Кассиопея", "Аркада" и "Агарта". 

  • 12 июля, 16:00
  • Пешеходная улица Мало-Тобольская
  • Бесплатно

Спектакль-комедия "Не ори", 16+

Это история о том, как быт и разные характеры могут разрушить даже самые крепкие отношения. Он — спокойный интеллигент, она — вспыльчивая и прямолинейная. Когда-то их любовь казалась идеальной, но с годами бытовуха взяла свое: скандалы, крики, разделение имущества и развод. А за всем этим наблюдает маленькая черепашка Маня, которая становится немым свидетелем их жизни. Смогут ли они найти компромисс? Вернется ли понимание? Или все уже потеряно?

  • 12 июля, 18:00
  • Крепостной театр, ул. Кирова, 51а
  • 800–1000 рублей

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Комментарии 3

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Трагати

08:03:18 07-07-2026

как в декабре и в январе - песни, пляски, ледовые шоу и задушевные капустники

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Гость

08:12:18 07-07-2026

вся жизнь уже сплошной цирк

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Гость

10:13:39 07-07-2026

А вот самое первое мероприятие — утром буднего дня и за такую цену люди придут послушать про роман Тургенева «Отцы и дети»?

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