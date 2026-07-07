Концерт, цирк на воде и книжный клуб. Куда сходить в Барнауле на этой неделе
Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни
07 июля 2026, 08:00, ИА Амител
Книжный клуб на тему поколений "Отцы и дети"
Лекция от барнаульского литератора Сергея Манскова на тему, какие же вопросы поднял автор, актуальные и в наше время, спустя века. А с психологом Евгенией Каниной (вместе с детьми) гости обсудят вопросы поколений.
- 7 июля, 09:40
- Дом купца Сухова, пр. Социалистический, 12
- 2000–4000 рублей
Всероссийский парад семьи
В краевой столице состоится торжественное шествие семей в честь Дня семьи, любви и верности. В этот день Православная церковь также вспоминает святых Петра и Февронию Муромских — покровителей семьи и брака. Мероприятие пройдет под девизом "Россия — семья семей". Всех гостей и участников ждет концертная и анимационная программа.
- 8 июля, 11:45
- Парк "Изумрудный", пр. Комсомольский, 128
- Бесплатно
Кинопоказ "Мементо", 18+
Леонард Шелби изысканно и дорого одет, ездит на новеньком "Ягуаре", но останавливается в дешевых мотелях. Он всеми силами пытается найти убийцу жены. Его проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой памяти — помня все до убийства, он не помнит, что было 15 минут назад.
- 8 июля, 12:05
- Кинотеатр "Премьера", ул. Крупской, 97
- 300 рублей
Музыкальный фестиваль Fun and music, 16+
На сцене выступят коллективы "Подъезд", "Море врет!" и Pretty Fake.
- 9 июля, 20:00
- Бар Hairy lemon, ул. Лазурная, 13
- 400–600 рублей
Стендап-шоу "Шоу историй", 18+
"Шоу историй" — это формат, где комики рассказывают самые смешные и реальные истории из собственной жизни.
- 10 июля, 20:00
- бар Valhalla, пр. Ленина, 47
- от 300 рублей
Концерт кавер-группы Trigger band, 18+
Trigger Band исполнят забытые хиты и неожиданные ремиксы.
- 11 июля, сбор — в 22:00, начало — в 23:00
- Бар Hairy lemon, ул. Лазурная, 13
- 400 рублей
Шоу "Цирк на воде", 0+
25 тонн профессионального оборудования, 120 тонн воды, 1000 фонтанов. Единственный в мире манеж-трансформер — во время представления зрители увидят трансформацию манежа от сухого ковра до воды и фонтанов. Артисты работают в сопровождении великолепного света и качественного объемного звука.
- 11–12 июля, 17:00
- СК "Титов-Арена", пр. Социалистический, 93
- 1000–2500 рублей
Конкурс "Кубок Барбоса"
Владельцы беспородных собак выйдут на конкурсную сцену со своим любимцем и покажут всем свои таланты. В парке будет открыто несколько тематических зон: образовательная площадка с консультациями ветеринаров, кинологов и грумеров, детская зона для самых маленьких владельцев, благотворительная ярмарка и зона общения с животными из приюта.
- 11 июля, 12:00
- Парк "Изумрудный", пр. Комсомольский, 128
- Бесплатно
Концерт Rock School
На сцене выступят Pretty Fake, "Мессия", NewTone, Ground Floor, "Дикие камни", Missing Persons, "Кассиопея", "Аркада" и "Агарта".
- 12 июля, 16:00
- Пешеходная улица Мало-Тобольская
- Бесплатно
Спектакль-комедия "Не ори", 16+
Это история о том, как быт и разные характеры могут разрушить даже самые крепкие отношения. Он — спокойный интеллигент, она — вспыльчивая и прямолинейная. Когда-то их любовь казалась идеальной, но с годами бытовуха взяла свое: скандалы, крики, разделение имущества и развод. А за всем этим наблюдает маленькая черепашка Маня, которая становится немым свидетелем их жизни. Смогут ли они найти компромисс? Вернется ли понимание? Или все уже потеряно?
- 12 июля, 18:00
- Крепостной театр, ул. Кирова, 51а
- 800–1000 рублей
08:03:18 07-07-2026
как в декабре и в январе - песни, пляски, ледовые шоу и задушевные капустники
08:12:18 07-07-2026
вся жизнь уже сплошной цирк
10:13:39 07-07-2026
А вот самое первое мероприятие — утром буднего дня и за такую цену люди придут послушать про роман Тургенева «Отцы и дети»?