Концерт, цирк на воде и книжный клуб. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни

07 июля 2026, 08:00, ИА Амител

Афиша событий на неделю в Барнауле / Фото: amic.ru

Книжный клуб на тему поколений "Отцы и дети"

Лекция от барнаульского литератора Сергея Манскова на тему, какие же вопросы поднял автор, актуальные и в наше время, спустя века. А с психологом Евгенией Каниной (вместе с детьми) гости обсудят вопросы поколений.

7 июля, 09:40

Дом купца Сухова, пр. Социалистический, 12

2000–4000 рублей

Всероссийский парад семьи

В краевой столице состоится торжественное шествие семей в честь Дня семьи, любви и верности. В этот день Православная церковь также вспоминает святых Петра и Февронию Муромских — покровителей семьи и брака. Мероприятие пройдет под девизом "Россия — семья семей". Всех гостей и участников ждет концертная и анимационная программа.

8 июля, 11:45

Парк "Изумрудный", пр. Комсомольский, 128

Бесплатно

Кинопоказ "Мементо", 18+

Леонард Шелби изысканно и дорого одет, ездит на новеньком "Ягуаре", но останавливается в дешевых мотелях. Он всеми силами пытается найти убийцу жены. Его проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой памяти — помня все до убийства, он не помнит, что было 15 минут назад.

8 июля, 12:05

Кинотеатр "Премьера", ул. Крупской, 97

300 рублей

Музыкальный фестиваль Fun and music, 16+

На сцене выступят коллективы "Подъезд", "Море врет!" и Pretty Fake.

9 июля, 20:00

Бар Hairy lemon, ул. Лазурная, 13

400–600 рублей

Стендап-шоу "Шоу историй", 18+

"Шоу историй" — это формат, где комики рассказывают самые смешные и реальные истории из собственной жизни.

10 июля, 20:00

бар Valhalla, пр. Ленина, 47

от 300 рублей

Концерт кавер-группы Trigger band, 18+

Trigger Band исполнят забытые хиты и неожиданные ремиксы.

11 июля, сбор — в 22:00, начало — в 23:00

Бар Hairy lemon, ул. Лазурная, 13

400 рублей

Шоу "Цирк на воде", 0+

25 тонн профессионального оборудования, 120 тонн воды, 1000 фонтанов. Единственный в мире манеж-трансформер — во время представления зрители увидят трансформацию манежа от сухого ковра до воды и фонтанов. Артисты работают в сопровождении великолепного света и качественного объемного звука.

11–12 июля, 17:00

СК "Титов-Арена", пр. Социалистический, 93

1000–2500 рублей

Конкурс "Кубок Барбоса"

Владельцы беспородных собак выйдут на конкурсную сцену со своим любимцем и покажут всем свои таланты. В парке будет открыто несколько тематических зон: образовательная площадка с консультациями ветеринаров, кинологов и грумеров, детская зона для самых маленьких владельцев, благотворительная ярмарка и зона общения с животными из приюта.

11 июля, 12:00

Парк "Изумрудный", пр. Комсомольский, 128

Бесплатно

Концерт Rock School

На сцене выступят Pretty Fake, "Мессия", NewTone, Ground Floor, "Дикие камни", Missing Persons, "Кассиопея", "Аркада" и "Агарта".

12 июля, 16:00

Пешеходная улица Мало-Тобольская

Бесплатно

Спектакль-комедия "Не ори", 16+

Это история о том, как быт и разные характеры могут разрушить даже самые крепкие отношения. Он — спокойный интеллигент, она — вспыльчивая и прямолинейная. Когда-то их любовь казалась идеальной, но с годами бытовуха взяла свое: скандалы, крики, разделение имущества и развод. А за всем этим наблюдает маленькая черепашка Маня, которая становится немым свидетелем их жизни. Смогут ли они найти компромисс? Вернется ли понимание? Или все уже потеряно?