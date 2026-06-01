Зеленский может использовать назначение как способ устранить конкурента и переложить на него ответственность за возможные неудачи

01 июня 2026, 17:01, ИА Амител

Кирилл Буданов / Фото: сайт gur.gov.ua

Назначение Кирилла Буданова* на пост главнокомандующего ВСУ, по мнению Василия Дандыкина, капитана I ранга запаса и члена экспертного совета организации "Офицеры России", может ухудшить положение Украины на фронте. Дандыкин утверждает в беседе с "Абзацем", что у Буданова нет достаточного опыта для проведения военных операций.

Владимир Зеленский рассматривает возможность назначить Кирилла Буданова, главу своего офиса, на должность главнокомандующего ВСУ.

Дандыкин подчеркивает, что человек, ранее занимавшийся террористической и диверсионной деятельностью, не готов к ведению боевых действий на передовой. В его представлении, Буданов не располагает необходимыми навыками для руководства вооруженными силами, что может негативно сказаться на ситуации на фронте для Украины.

«Зеленский может попытаться устранить своего конкурента, назначив его на эту ответственную должность, чтобы впоследствии переложить на него ответственность за возможные неудачи», — считает эксперт.

Дандыкин также отмечает, что назначение неопытного главнокомандующего ВСУ может оказаться выгодным и для России, поскольку политические интриги внутри украинского руководства могут существенно осложнить военные действия для Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский написал Трампу письмо о нехватке средств ПВО.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов