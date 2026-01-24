Круглосуточные детские сады предложили вернуть в России

По мнению экспертов, это поможет разгрузить родителей и даст им возможность для планирования второго ребенка

В России рассматривается возможность восстановления системы детских садов, работающих круглосуточно, и групп продленного дня, которые были распространены в советское время. Инициатором данного предложения стала президент Российской академии образования Ольга Васильева, которая подчеркнула, что положительный опыт функционирования дошкольных учреждений в СССР не утратил своей значимости.

Основная задача – комплексная помощь семьям и обеспечение оптимальных условий для полноценного развития детей. Васильева также подчеркнула, что это значительно расширит возможности для трудоустроенных родителей, сообщает ТАСС. До этого общественные деятели уже выдвигали инициативу о продлении времени работы детских садов до 20:00, поскольку действующий график перестал соответствовать потребностям многих современных семей.