Круглосуточные детские сады предложили вернуть в России
По мнению экспертов, это поможет разгрузить родителей и даст им возможность для планирования второго ребенка
24 января 2026, 12:30, ИА Амител
В России рассматривается возможность восстановления системы детских садов, работающих круглосуточно, и групп продленного дня, которые были распространены в советское время. Инициатором данного предложения стала президент Российской академии образования Ольга Васильева, которая подчеркнула, что положительный опыт функционирования дошкольных учреждений в СССР не утратил своей значимости.
Основная задача – комплексная помощь семьям и обеспечение оптимальных условий для полноценного развития детей. Васильева также подчеркнула, что это значительно расширит возможности для трудоустроенных родителей, сообщает ТАСС. До этого общественные деятели уже выдвигали инициативу о продлении времени работы детских садов до 20:00, поскольку действующий график перестал соответствовать потребностям многих современных семей.
12:33:37 24-01-2026
Круглосуточные ясли-сады были для тех, где родители в трехсменку работали, а не для уставших яжематерей.
16:14:14 24-01-2026
Гость (12:33:37 24-01-2026) Круглосуточные ясли-сады были для тех, где родители в трехсм... И что хорошего в работе в трёхсменку? Это жизнь, да?
11:24:26 25-01-2026
Гость (16:14:14 24-01-2026) И что хорошего в работе в трёхсменку? Это жизнь, да?... А квартиры за что давали? За трех детей?
13:02:46 24-01-2026
И прямо выстроилась очередь из желающих на эту работу
13:50:44 24-01-2026
Гость (13:02:46 24-01-2026) И прямо выстроилась очередь из желающих на эту работу...
Будет достойная зарплата, отбоя от желающих не будет. Те же студенты педагогического университета, студенты педколледжей. А сколько сейчас сидят дома учителей и воспитателей/!!!
Весь вопрос в зарплате.
15:24:38 24-01-2026
Гость (13:50:44 24-01-2026) Будет достойная зарплата, отбоя от желающих не будет. Те... Агащасблин! Бросились с вашими детьми еще и ночью сидеть! Бегём бегом очередь занимать!
16:05:42 24-01-2026
Гость (13:50:44 24-01-2026) Будет достойная зарплата, отбоя от желающих не будет. Те...
Ага, учителям уже 30 лет поднимают зарплаты, а воз и ныне там
13:21:57 24-01-2026
А почему не сделать так, чтобы родители, отработав восьмичасовой рабочий день, могли спокойно забрать ребенка домой, а не оставлять его на ночь в каком-то "детдоме"? Почему мама и папа должны вламывать сутками, чтобы прокормиться?
Да и кто будет ночью следить за детьми? Сторож, чтоль?
16:15:16 24-01-2026
Кхм... (13:21:57 24-01-2026) А почему не сделать так, чтобы родители, отработав восьмичас... так сейчас так и есть - отработал - до 19.00 забираешь ребенка
13:22:16 24-01-2026
И продленку,пожалуйста!
Родителям формат продленки очень-очень нужен!!! Проведите опрос,и сразу все станет ясно.
15:16:08 24-01-2026
Гость (13:22:16 24-01-2026) И продленку,пожалуйста! Родителям формат продленки очень...
Да-да-да! Чтобы дети не мешали. Да лучше интернаты открыть круглогодичные! И туда неугодных детей отправить! А самим чилить с бутылочкой перед телеком!
15:25:06 24-01-2026
Гость (13:22:16 24-01-2026) И продленку,пожалуйста! Родителям формат продленки очень... Учителям этот формат вот никуда не упёрся. Потому что у них свои дети есть.
16:16:17 24-01-2026
Гость (13:22:16 24-01-2026) И продленку,пожалуйста! Родителям формат продленки очень... 1 класс, если школа далеко - ну может быть. А потом уже учите домой самостоятельно добираться
14:17:15 24-01-2026
С круглосуточным садиком в чем тогда смысл родительства? Какое воспитание получит ребенок? То, которое диктуется учреждением? Очень интересно
15:12:07 24-01-2026
А может в Барнауле общественный транспорт в порядок привести, чтоб родители могли с работы дрмоймне 2 часа добираться
15:14:26 24-01-2026
Конечно бабушек нет, они на работе корячатся, молодые, как президент сказал, да и зарплаты взлетели, по фантазиям статистики
17:44:51 24-01-2026
Можно отдать в 7 утра, а забрать в 6 лет, когда ребёнку в школу идти.
22:11:15 24-01-2026
Гость (17:44:51 24-01-2026) Можно отдать в 7 утра, а забрать в 6 лет, когда ребёнку в шк... Да нууу, садик к школе присобачить и вообще не забирать.
10:25:23 25-01-2026
Должно быть полноценное общение ребенка с родителями, родители и так сокращают это время, что сказывается на психологическом развитии ребенка, а у воспитателей нет своей семьи? Или власть считает что педагоги должны устояться чужими детьми???? Таким решением вы последних педагогов разгоните. А если вы так нуждаетесь в воспитателях- поднимите зарплату, может кто-то и будет работать, совсем обесценили этот неблагодарный труд
10:58:21 25-01-2026
А воспитатели не люди,у них детей нет.Сидите круглосутрчно!
11:28:01 25-01-2026
Я думаю раньше нянечки на ночь с детьми оставались.
На заводах и сейчас 2-3 смены. Если оба родителя во вторую смену, с кем ребёнок? Но это раньше на 1 заводе оба родителя работали. А сейчас и заводов в 20 раз меньше стало.
14:30:32 25-01-2026
Это просто сюр какой-то...отдать ребёнка в круглосуточный детский сад, чтобы планировать второго ребёнка....Безумие. Разве так нужно повышать рождаемость???? А как же ценность самой семьи??? И дело не в том, кто будет работать в таких детских садах, это не главная проблема....