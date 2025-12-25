На Алтае резко сократилось количество школ и детских садов, ушедших на карантин

В целом заболеваемость еще не пошла на спад, но уже и не растет

25 декабря 2025, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

В Алтайском крае замедлилось распространение ОРВИ и сократилось количество школ и детсадов, закрытых на карантин. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За период с 15 по 21 декабря было зарегистрировано 29,7 тыс. случаев заболевания респираторными вирусными инфекциями. Этот показатель находится на уровне предыдущей недели. По-прежнему циркулируют грипп A(H3N2) и вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, риносинцитиальные вирусы).

«В крае в связи с отсутствием более 20% детей по причине заболевания ОРВИ полностью приостановлен учебный процесс в восьми школах и двух дошкольных образовательных учреждениях, частично закрыто 333 класса в 83 школах и 134 группы в 88 ДОУ», – информирует ведомство.

Неделей ранее были полностью закрыты 43 школы и 7 детских садов. Некоторые учреждения закрылись на карантин частично: в 138 школах приостановили учебу на тот момент 693 класса, в 108 детсадах – 176 групп.

Ранее с призывом к жителям края беречь себя, избегать массовых мероприятий, а при первых признаках болезни вызывать врача обращался в своем телеграм-канале губернатор региона Виктор Томенко, объявив, что уже 38 тыс. детей заразились ОРВИ или гриппом.