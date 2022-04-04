«Точка невозврата». Концерт, посвященный детям Донбасса, пройдет в Барнауле

Фонд депутата Госдумы от Алтайского края Владимира Шаманова «Защитники Отечества» проведёт концерт, посвящённый детям Донбасса. Мероприятие пройдёт 9 апреля в Краевом дворце молодёжи и 18 апреля во Дворце культуры города Барнаула.

В концерте примут участие известные барнаульские артисты и исполнители, только делающие первые шаги на сцене. С видеообращением к землякам выступит депутат государственной Думы РФ, герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов.

Как отмечают организаторы, на протяжении двух недель в Краевом дворце молодёжи идут репетиции. Программа продолжает пополняться новыми номерами и песнями, преимущественно авторскими, которые вы не услышите на радио. Так, одну из главных песен — композицию «Возвращайтесь» — исполнит воспитанница детской музыкальной студии «8 нота» Екатерина Сергеева. А барнаульские школьники со сцены прочитают стихотворения своих сверстников из Донбасса.

Организаторы и участники концерта приняли решение организовать в рамках концерта сбор игрушек для детей Донбасса, которые продолжают находиться в зоне боевых действий. Уже сейчас в Краевой дворец молодёжи горожане приносят мягкие игрушки. Сбор проводится в кабинете № 6. Принести игрушки также можно будет и на концерт.

Концерт «Точка невозврата» пройдёт 18 апреля для всех жителей краевой столицы. Количество мест в зале ограничено. Чтобы попасть на мероприятие, просим вас позвонить по телефону: 8-983-600-01-05.

Концерт во Дворце культуры Барнаула пройдёт 18 апреля. Начало в 15:00.