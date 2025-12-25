Легендарные номера "ЕКХ" попали под запрет в России
В России запретили регистрацию и перерегистрацию номеров серии "ЕКХ". Но пока что неофициально
25 декабря 2025, 16:16, ИА Амител
В регионах России прекращена выдача и перерегистрация автомобильных номеров серии "ЕКХ", пишет Mash. По информации из подразделений ГИБДД, такие госномера больше не закрепляют за новыми транспортными средствами, а при смене автомобиля у владельца их фактически изымают.
Житель Воронежа Александр П. попытался перевесить свои номера "ЕКХ" на новый автомобиль. Порядок он соблюдал: снял госномера со старого авто, сдал на хранение в МРЭО и обратился за возвратом при постановке на учет нового ТС, однако получил отказ:
«Выдавать "еду как хочу" запрещено – есть свежее распоряжение сверху».
По словам сотрудницы воронежского МРЭО, директива спущена из Москвы и действует на всей территории РФ. Конкретный нормативный акт она назвать не смогла, сославшись на служебные указания: "Так нужно".
На данный момент официального приказа МВД, опубликованного в открытом доступе, не обнаружено. Как и в публичных реестрах нормативно-правовых актов документ не размещен. Национальное агентство по безопасности на транспорте направило в МВД официальный запрос для подтверждения и разъяснения оснований запрета.
Примечательно, что серия "ЕКХ" исторически ассоциируется с силовыми структурами и воспринимается как VIP‑пропуск на дорогах. Народное прочтение "ЕКХ" – "еду как хочу" – закрепилось в массовой культуре и породило устойчивую репутацию "особых" номеров.
«На вторичном рынке госномера серии "ЕКХ" по‑прежнему предлагают к продаже. Диапазон цен – от 285 тыс. до 2,68 млн рублей. При этом стоимость зависит от региона и сочетания цифр», – говорится в публикации.
Однако юридическая возможность установки таких номеров на автомобиль теперь под вопросом: даже при наличии "красивой" комбинации МРЭО может отказать в регистрации.
По имеющейся информации, под потенциальный запрет могут попасть и иные буквенные комбинации, трактуемые как пропаганда криминальной субкультуры (АУЕ) и намек на противоправную деятельность (ВОР). Все это делается для борьбы с экстремизмом.
Отмечается, что при смене ТС ранее сохраненные "ЕКХ" могут не вернуть. На вторичном рынке покупка таких госномеров теряет смысл без гарантии регистрации.
Те номера, которые пока что в эксплуатации, не изымаются принудительно, но дальнейшая судьба серии неясна до официального разъяснения МВД.
16:21:04 25-12-2025
Блин, эти понты-шифровки... Ну нарисуй себе на лобовухе - "вор" и катайся спокойно.
16:24:02 25-12-2025
Оспади, кругом екстремизм, даже в буковках номеров нашли, дальше что, телефонные номера?
16:24:24 25-12-2025
"Красивые легендарные номера" ))) Как дети малые... а икс е пи еще не запретили ?
16:24:52 25-12-2025
Тю..нашли за что переплачиать. А мне больше видется в этих ЕКХ "Едет ко...ый хохол". Нафиг такие буквы. Вот вам и повод обрушить ценник )))
16:44:13 25-12-2025
Беззаконие на всех уровнях
Запреты без запретов
Обвинения без обвинений
И за всё бабки дерут
16:54:57 25-12-2025
у меня знакомый кое как 777 перерегистрировал, упорно пытались отжать то царапинку увидят то типа вмятина на букве. кое как через знакомых удалось оставить номера.
17:22:05 25-12-2025
Гость (16:54:57 25-12-2025) у меня знакомый кое как 777 перерегистрировал, упорно пыта... Не свисти! Хоть ты его кувалдой мни, сделай в любой мастерской показав СОР и все.
18:02:29 25-12-2025
Гость (17:22:05 25-12-2025) Не свисти! Хоть ты его кувалдой мни, сделай в любой мастерск... это было во времена когда воровали номера и новый сделать было нельзя.