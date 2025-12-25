Легендарные номера "ЕКХ" попали под запрет в России

В России запретили регистрацию и перерегистрацию номеров серии "ЕКХ". Но пока что неофициально

25 декабря 2025, 16:16, ИА Амител

Автомобиль / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В регионах России прекращена выдача и перерегистрация автомобильных номеров серии "ЕКХ", пишет Mash. По информации из подразделений ГИБДД, такие госномера больше не закрепляют за новыми транспортными средствами, а при смене автомобиля у владельца их фактически изымают.

Житель Воронежа Александр П. попытался перевесить свои номера "ЕКХ" на новый автомобиль. Порядок он соблюдал: снял госномера со старого авто, сдал на хранение в МРЭО и обратился за возвратом при постановке на учет нового ТС, однако получил отказ:

«Выдавать "еду как хочу" запрещено – есть свежее распоряжение сверху».

По словам сотрудницы воронежского МРЭО, директива спущена из Москвы и действует на всей территории РФ. Конкретный нормативный акт она назвать не смогла, сославшись на служебные указания: "Так нужно".

На данный момент официального приказа МВД, опубликованного в открытом доступе, не обнаружено. Как и в публичных реестрах нормативно-правовых актов документ не размещен. Национальное агентство по безопасности на транспорте направило в МВД официальный запрос для подтверждения и разъяснения оснований запрета.

Примечательно, что серия "ЕКХ" исторически ассоциируется с силовыми структурами и воспринимается как VIP‑пропуск на дорогах. Народное прочтение "ЕКХ" – "еду как хочу" – закрепилось в массовой культуре и породило устойчивую репутацию "особых" номеров.

«На вторичном рынке госномера серии "ЕКХ" по‑прежнему предлагают к продаже. Диапазон цен – от 285 тыс. до 2,68 млн рублей. При этом стоимость зависит от региона и сочетания цифр», – говорится в публикации.

Однако юридическая возможность установки таких номеров на автомобиль теперь под вопросом: даже при наличии "красивой" комбинации МРЭО может отказать в регистрации.

По имеющейся информации, под потенциальный запрет могут попасть и иные буквенные комбинации, трактуемые как пропаганда криминальной субкультуры (АУЕ) и намек на противоправную деятельность (ВОР). Все это делается для борьбы с экстремизмом.

Отмечается, что при смене ТС ранее сохраненные "ЕКХ" могут не вернуть. На вторичном рынке покупка таких госномеров теряет смысл без гарантии регистрации.

Те номера, которые пока что в эксплуатации, не изымаются принудительно, но дальнейшая судьба серии неясна до официального разъяснения МВД.

Ранее сообщалось, что делать, если потерял автомобильный номер, и грозит ли за это штраф.