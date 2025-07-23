Почему могут забрать автомобиль на штрафстоянку и как его можно вернуть обратно?

Рассказываем, как вернуть транспортное средство

23 июля 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFJbtSSU

Автомобиль ДПС на дороге / Фото: amic.ru

Припарковались буквально на несколько минут, вернулись, а вашего автомобиля нет на месте? Скорее всего, вы нарушили ПДД РФ, а сотрудники Госавтоинспекции эвакуировали машину на специальную штрафстоянку. Рассказываем, как вернуть транспортное средство обратно и можно ли предотвратить эвакуацию.

В каких случаях могут эвакуировать автомобиль?

Согласно статье 27.13 КоАП РФ, забрать авто на штрафстоянку могут по нескольким причинам:

– парковка в зоне запрещающих знаков или разметки;

– парковка на тротуаре;

– парковка на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним;

– парковка на трамвайных путях;

– парковка на остановке общественного транспорта;

– парковка на проезжей части, повлекшая создание препятствий для движения других транспортных средств;

– если вы оставили транспортное средство на парковке для людей с ограниченными возможностями;

– если транспортное средство мешает въезду/выезду авто или маломобильных граждан, перекрывает велодорожку;

– отсутствие у водителя прав на управление транспортным средством или когда он находится в нетрезвом состоянии.

В соответствии с ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ, транспортное средство помещается на ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку). Там оно должно находиться до устранения причины задержания. Важно: чтобы задержать автомобиль, достаточно самого факта нарушения ПДД РФ.

Куда звонить при эвакуации автомобиля?

Вы вернулись к транспортному средству, а его нет. Необходимо позвонить по единому номеру 112 либо в дежурную часть отделения Госавтоинспекции, объяснить оператору или сотруднику ситуацию, после назвать госномер автомобиля для уточнения информации по его эвакуации на специализированную стоянку. Если же у сотрудника отсутствуют сведения о транспортном средстве, то, возможно, ваш автомобиль угнали злоумышленники. В таком случае обратитесь в ближайшее отделение полиции по месту вашего нахождения.

Как забрать свой автомобиль со штрафстоянки?

Если информация об эвакуации подтвердилась и документы на автомобиль при вас, отправляйтесь в дежурную часть отделения Госавтоинспекции, где вам вручат протокол о задержании транспортного средства, который подтверждает факт перемещения автомобиля. После чего можно отправляться на штрафстоянку.

Важно: согласно ч. 5 ст. 27.13 КоАП РФ, протокол подписывает должностное лицо, его составившее, и лицо, в отношении которого применена указанная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

Нужно ли оплатить расходы на эвакуацию?

Водитель должен оплатить штраф за нарушение ПДД РФ, а также расходы на эвакуацию и хранение автомобиля на штрафстоянке (по вопросу стоимости нахождения ТС на штрафстоянке необходимо уточнить непосредственно у сотрудников специализированной стоянки).

Можно ли забрать машину со штрафстоянки, если закончилась страховка?

Нет. Поэтому для доставления авто к месту вашего проживания придется воспользоваться услугами эвакуатора.

Мне некогда. Может ли кто-то вместо меня забрать автомобиль?

Да. По доверенности забрать автомобиль со штрафстоянки может любой, кто вписан в страховку и имеет документы, разрешающие управлять транспортным средством.

ГУ МВД РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ; ИНН 2224011531

Социальная реклама