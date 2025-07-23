Почему могут забрать автомобиль на штрафстоянку и как его можно вернуть обратно?
Рассказываем, как вернуть транспортное средство
23 июля 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFJbtSSU
Припарковались буквально на несколько минут, вернулись, а вашего автомобиля нет на месте? Скорее всего, вы нарушили ПДД РФ, а сотрудники Госавтоинспекции эвакуировали машину на специальную штрафстоянку. Рассказываем, как вернуть транспортное средство обратно и можно ли предотвратить эвакуацию.
В каких случаях могут эвакуировать автомобиль?
Согласно статье 27.13 КоАП РФ, забрать авто на штрафстоянку могут по нескольким причинам:
– парковка в зоне запрещающих знаков или разметки;
– парковка на тротуаре;
– парковка на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним;
– парковка на трамвайных путях;
– парковка на остановке общественного транспорта;
– парковка на проезжей части, повлекшая создание препятствий для движения других транспортных средств;
– если вы оставили транспортное средство на парковке для людей с ограниченными возможностями;
– если транспортное средство мешает въезду/выезду авто или маломобильных граждан, перекрывает велодорожку;
– отсутствие у водителя прав на управление транспортным средством или когда он находится в нетрезвом состоянии.
В соответствии с ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ, транспортное средство помещается на ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку). Там оно должно находиться до устранения причины задержания. Важно: чтобы задержать автомобиль, достаточно самого факта нарушения ПДД РФ.
Куда звонить при эвакуации автомобиля?
Вы вернулись к транспортному средству, а его нет. Необходимо позвонить по единому номеру 112 либо в дежурную часть отделения Госавтоинспекции, объяснить оператору или сотруднику ситуацию, после назвать госномер автомобиля для уточнения информации по его эвакуации на специализированную стоянку. Если же у сотрудника отсутствуют сведения о транспортном средстве, то, возможно, ваш автомобиль угнали злоумышленники. В таком случае обратитесь в ближайшее отделение полиции по месту вашего нахождения.
Как забрать свой автомобиль со штрафстоянки?
Если информация об эвакуации подтвердилась и документы на автомобиль при вас, отправляйтесь в дежурную часть отделения Госавтоинспекции, где вам вручат протокол о задержании транспортного средства, который подтверждает факт перемещения автомобиля. После чего можно отправляться на штрафстоянку.
Важно: согласно ч. 5 ст. 27.13 КоАП РФ, протокол подписывает должностное лицо, его составившее, и лицо, в отношении которого применена указанная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении.
Нужно ли оплатить расходы на эвакуацию?
Водитель должен оплатить штраф за нарушение ПДД РФ, а также расходы на эвакуацию и хранение автомобиля на штрафстоянке (по вопросу стоимости нахождения ТС на штрафстоянке необходимо уточнить непосредственно у сотрудников специализированной стоянки).
Можно ли забрать машину со штрафстоянки, если закончилась страховка?
Нет. Поэтому для доставления авто к месту вашего проживания придется воспользоваться услугами эвакуатора.
Мне некогда. Может ли кто-то вместо меня забрать автомобиль?
Да. По доверенности забрать автомобиль со штрафстоянки может любой, кто вписан в страховку и имеет документы, разрешающие управлять транспортным средством.
08:43:00 23-07-2025
В Барнауле половину авто можно (и нужно) по этим признакам эвакуировать.
10:17:20 23-07-2025
Гость (08:43:00 23-07-2025) В Барнауле половину авто можно (и нужно) по этим признакам э...
ДаНуНа. Прямо половину? Может хотя бы 1 из 100? На глазок считали? Личная неприязнь к автомобилистам, поэтому хотите преувеличивать и крепко привирать?
Есть конечно борзые нарушители и с ними нужно обязательно бороться, но чтобы так, каждого второго, записывать в нарушители, без доказательств и просто здравого смысла, это перебор!
08:48:15 23-07-2025
"По доверенности забрать автомобиль со штрафстоянки может любой, кто вписан в страховку "-------- А зачем доверенность, если человек вписан в страховку?
08:54:09 23-07-2025
Гость (08:48:15 23-07-2025) "По доверенности забрать автомобиль со штрафстоянки может лю... Чтобы нотариус деньги заработал.
08:59:56 23-07-2025
Я разделяю мнение, высказанное в первом комментарии. Если рассмотреть конкретный микрорайон в Индустриальном районе, то можно сказать, что государство может получить огромную прибыль. Речь идёт о территории, ограниченной улицами Павловского, Сиреневой и С-Власихинским проездом.
За последние 10–13 лет эвакуатор вызывался в этом районе не более трёх раз (точно сказать не могу). Конечно, есть вопросы к проектировщикам и строителям, несмотря на наличие ГОСТ и СП. В таком жилом массиве людям просто негде припарковать свои автомобили.
22:08:40 23-07-2025
Гость (08:59:56 23-07-2025) Я разделяю мнение, высказанное в первом комментарии. Если ра... Прочитайте сами себя)) Есть вопросы к проектировщикам, несмотря на СНиПы и СП))) Какие вопросы, если все по нормам?))
09:13:07 23-07-2025
Какие меры воздействия будут предприняты к парковщикам на газонах по адресу 50 лет СССР, дома 22 и 25, которые мало того что на газоне паркуются, так ещё весь двор огородили столбиками, тросами и цепочками. И на это безобразие закрывает глаза Администрация Индустриального района.
В доме 24 вообще расположен участковый пункт полиции, то есть полицейские каждый день видят нарушения и не реагируют никак.
Прошу редакцию предать вопрос огласке.