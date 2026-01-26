Самка манула Пепе из Барнаула прибыла в зоопарк Санкт-Петербурга

Редкую кошку привезли для участия в общероссийской программе разведения

26 января 2026, 17:15, ИА Амител

Фото: барнаульский зоопарк / t.me/zoo22ru

В Ленинградский зоопарк из Барнаула привезли пятилетнюю самку манула по кличке Пепе. Ее переезд состоялся в рамках общероссийской программы Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по сохранению и разведению этого редкого вида диких кошек.

Как сообщили в зоопарке, Пепе перенесла дорогу спокойно. Теперь ее ждет месячный карантин, во время которого ветеринары оценят ее здоровье и дадут животному время адаптироваться к новым условиям без лишнего стресса.

Ленинградский зоопарк является одним из шести в России, где содержатся манулы, и вторым, где у пары этих кошек уже рождались котята. Специалисты программы тщательно изучили родословные животных по всей стране, чтобы составить генетически перспективные пары для получения здорового потомства.

Манулы занесены в международную и российскую Красные книги, их популяция в дикой природе сокращается. Разведение этих животных в неволе – сложная задача, однако у петербургского зоопарка есть успешный опыт. После карантина Пепе представят ее новым соседям, а о ее переезде на постоянную экспозицию зоопарк пообещал рассказать отдельно.