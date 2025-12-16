Мошенники провели мать из Бийска через "три этапа модерации" и похитили 900 тысяч

Женщина хотела "раскрутиться" в соцсетях и дистанционно зарабатывать деньги

16 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

Женщина / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае "онлайн-помощники" обманули 31-летнюю жительницу Бийска, которая находилась в декретном отпуске и решила продвинуть свое сообщество в соцсетях, информирует региональное МВД.

«Прошла обучение по разработке товарных карточек для маркетплейсов и создала собственное сообщество в соцсети. Через некоторое время к ней обратилась девушка с предложением помощи в продвижении аккаунта, стоимость услуги составила 3,5 тыс. рублей», – рассказали в ведомстве.

Бийчанка согласилась и действительно получила красиво оформленную страницу. После этого "помощница" порекомендовала "надежного специалиста", который поможет с раскруткой.

"Специалист" заявил, что для подтверждения подлинности сообщества необходимо пройти три этапа модерации, после чего можно будет получить электронные ключи. Для этого рекомендовали перевести деньги со своих счетов, которые "вернутся через пару часов".

Бийчанка перевела на указанные реквизиты более 900 тыс. рублей. Позже "специалист" потребовал еще около 400 тыс. рублей, после этого женщина поняла, что ее обманули мошенники.

Ранее мошенники заставили 74-летнюю пенсионерку из Новосибирска похитить деньги у 86-летней жительницы Барнаула. В итоге она приехала в другой город, чтобы забрать 200 тысяч рублей.