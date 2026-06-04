На Гребном канале 6 и 7 июня пройдут первые соревнования в наступившем летнем сезоне

Летний сезон откроют Кубком Алтайского края по гребле на лодках

04 июня 2026, 13:48, ИА Амител

Гребной канал в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле на Гребном канале пройдут первые соревнования наступившего летнего сезона, сообщает правительство Алтайского края.

С 6 по 7 июня спортсмены испытают себя в Кубке региона по гребле на лодках класса "Дракон". В День России за медали поборются журналисты и представители медиа.

Юные покорители воды покажут себя в Первенстве Алтайского края по гребле на байдарках и каноэ 17–18 июня.

Гребной канал в Барнауле / Фото: правительство Алтайского края

«Ключевым событием августа станет "Алтайская регата", которая в этом году пройдет в новом формате — как фестиваль по сапбордингу и кануполо», — написали на официальном портале правительства региона.

Кануполо — это командная игра в мяч, участники которой передвигаются по полю в каяках.

Кроме участия в соревнованиях, жители края на Гребном канале могут поиграть в волейбол, взять на прокат сапборды, устроить пикник у воды и не только.