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На Гребном канале 6 и 7 июня пройдут первые соревнования в наступившем летнем сезоне

Летний сезон откроют Кубком Алтайского края по гребле на лодках

04 июня 2026, 13:48, ИА Амител

Гребной канал в Барнауле / Фото: amic.ru
Гребной канал в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле на Гребном канале пройдут первые соревнования наступившего летнего сезона, сообщает правительство Алтайского края. 

С 6 по 7 июня спортсмены испытают себя в Кубке региона по гребле на лодках класса "Дракон". В День России за медали поборются журналисты и представители медиа.

Юные покорители воды покажут себя в Первенстве Алтайского края по гребле на байдарках и каноэ 17–18 июня.

Гребной канал в Барнауле / Фото: правительство Алтайского края

«Ключевым событием августа станет "Алтайская регата", которая в этом году пройдет в новом формате — как фестиваль по сапбордингу и кануполо», — написали на официальном портале правительства региона.

Кануполо — это командная игра в мяч, участники которой передвигаются по полю в каяках.

Кроме участия в соревнованиях, жители края на Гребном канале могут поиграть в волейбол, взять на прокат сапборды, устроить пикник у воды и не только. 

Открытый спорткомплекс / Фото: barnaul.org

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Барнаул Алтайский край Спорт гребля
       

Комментарии 1

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Гоша

14:22:01 04-06-2026

Интересная площадка. Каждый год что-то придумывают. Там теперь и соревнования, и гонки на драконах, и пляж, и сапы, и концертная площадка. Пусть развиваются, пока мы загораем..))

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