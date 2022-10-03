Нобелевскую премию вручили учёному, доказавшему, что на Алтае денисовцы скрещивались с Homo sapiens

Шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине, пишет РБК.

Учёный получил награду за работу по изучению «геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».

В Нобелевском комитете отметили, что Паабо несколько десятилетий работал над своей методикой изучения ДНК неандертальцев и создал совершенно новую научную дисциплину — палеогеномику.

Также ему удалось секвенировать и геном человека алтайского — денисовца (Homo denisovensis). Специалист доказал, что Homo sapiens в ходе миграции за пределы Африки не только встречались с неандертальцами и денисовцами, но и скрещивались с ними.

Фото: nobelprize.org

Следы такого скрещивания и сейчас видны в ДНК, причём гены вымершей родни влияют на физиологию современных людей.

«Одним из таких примеров является денисовская версия гена EPAS1, которая даёт преимущество при жизни на больших высотах», — говорится в сообщении.

Паабо сделал сенсационное открытие, доказав с помощью генетических методов, что денисовец — отдельная ветвь в эволюции человека.

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Кстати, накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Денисову пещеру и обсудил развитие связанного с ней туркомплекса.