Бийская полиция проверит организаторов перенесённого рок-фестиваля «Ветер Сибири» на мошенничество

Обращения недовольных людей отправила в полицию прокуратура

23 августа 2022, 16:01, Антон Дегтярев

МУ МВД «Бийское» проведёт проверку организаторов перенесённого рок-фестиваля «Ветер Сибири» на мошенничество. Прокуратура направила полицейским обращение граждан. Об этом сообщается в письме контролирующего ведомства, опубликованном в группе «Унесённые ветром Сибири» во «ВКонтакте».

В прокуратуру обратились покупатели билетов на рок-фестиваль, недовольные тем, что организаторы отказываются отдать им потраченные средства назад. В ведомстве людям ответили, что по закону организаторы обязаны вернуть людям деньги за десять дней с момента обращения. Если этого не произошло, исполнитель платит человеку неустойку за каждый день просрочки.

«В связи с невыполнением требований о возврате средств за приобретённые билеты вы вправе самостоятельно обратиться в суд с требованием о взыскании оплаченных денежных средств, убытков, а также неустойки», — ответила в письме прокуратура.

Сейчас покупатели билетов уже обращаются в суд, несмотря на то, что организаторы фестиваля угрожают им судебными издержками на сумму от 50 тысяч рублей. Организаторы объясняют, что их отказы возвращать деньги за билеты на перенесённый фестиваль законны, и ссылаются на постановление правительства № 442 от 3 апреля 2020 года об особенностях отмены либо переноса мероприятия. Федеральный Минкульт в августе 2022 года поручил главам регионов разъяснить действие постановления учреждениям культуры.

Отрывок из письма / Скриншот письма прокуратуры, опубликованного в группе «Унесённые ветром Сибири»

Напомним, что фестиваль «Ветер Сибири» должен был пройти с 12 по 14 августа 2022 года на территории бийского аэропорта, но 5 июля его перенесли на август 2023 года. Причиной стало письмо из администрации Алтайского края. В нём рекомендовалось перенести мероприятие из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. Подлинность этого документа подтвердил как Роспотребнадзор, так и правительство региона.

Однако покупатели билетов посчитали себя обманутыми и массово решили вернуть деньги за них. Сначала организаторы оформляли возврат, а потом начали отказывать людям. Сейчас им предлагают либо поехать на фестиваль в 2023 году, либо получить ваучер на посещение мероприятия когда-нибудь в будущем.

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