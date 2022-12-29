НОВОСТИОбщество

Культура или кринж? Барнаульцев возмутила песня Верки Серюдючки на корпоративе

В комментариях под постом пользователи разошлись во мнениях о том, можно ли включать такие песни в нынешнее время

29 декабря 2022, 08:55, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле на корпоративе одной из компаний отдыхающие станцевали под песню Верки Серюдючки «Гуляночка», где есть фраза «Ще не вмерла Украина». Кто-то снял это на видео и выложил в сеть, чем вызвал бурные споры среди комментаторов.

«Администратор не в курсе репертуара. Наши люди вообще понимают под что так отплясывают и за кого их считают? Позор таким заведениям и таким ди-джеям», — написал автор поста в сообществе «Инцидент Барнаул».

В комментариях под сообщением мнения пользователей поделились. Одни поддержали автора и заявили, что в контексте происходящих событий веселиться под такие песни неуместно.

Другие отметили, что в России долгое время под Новый год танцевали под песни Верки Сердючки, а один из пользователей добавил, что в списке запрещенной музыки в стране этой песни нет.

Комментарии 33

  • ну давайте снимайте Адидас, Армани, Гесс, Экко и прочие зарубежные бренды и ходите голыми... Слушайте только Зыкину.... что за разруха в головах-то? или скудоумие и тугодумие? не надо быть дебилами, чтобы во всем видеть зло, это паранойя.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Наше общество больно ненавистью, национализмом и империализмом.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Исполнение песни «Лили Марлен» в СССР представили? Вот и я нет! Репертуар Сердючки и Зеленского сейчас уже не торт.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, зачем нам что-то снимать, это ты беги, лижи срочно зад своему заокеанскому хозяину, тут ты славно отметился, зачетно отлизал. Сердючки вообще не должно быть в России, ни в каком виде.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Ну что на человека напали, ему в Бердянске свет дали, ЦИПСО заработало.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Получается что в то время, когда вторая армия мира мёрзнет в окопах эти "патриоты", откосившие от мобилизации, трясут жопами в тепле и бухая за счёт работадателя не разрешают другим ковырять в носу ?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • лижи срочно зад своему заокеанскому хозяину, --- ты сам уже отлизал путинской элите, до блеска.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Пустые люди... пытаются найти что то, там где его нет.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Да уж, красиво Вы себя показали.... фу
    29 декабря, Гость   Ответить
  • маразм у некоторых начал зашкаливать,так давайте всех у кого фамилия заканчивается на "О" в лагеря отправим,чего уж мелочиться
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Какой бред, кто организатор?сразу нужно штрафовать таких на пару миллионов, чтоб неповадно было А деньги отправлять на фронт.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • ты сам уже отлизал путинской элите, до блеска. **** Обиженный… ты теперь только как терпила будешь идентифицироваться. Убогое и примитивное существо, что гадит на армию и главнокомандующего во время войны. Ты сам расцени кто ты есть на свете. Вероятно позорно быть мразью, которая против своих)
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Господи... какой бред... шизанулись уже окончательно и бесповоротно... Тогда и других зарубежных исполнителей не включайте, слушайте русские народные и Газманова. Одебилился народ капитально(
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, позорно быть мразью, которая... === Г-н представитель вЕдРа, для Вас же написано: "не писать в соцсети в неадекватном состоянии", а Вы опять за свое
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, А деньги отправлять на фронт === На какой фронт??? Вы имеете в виду ОНФ?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Вероятно позорно быть мразью, которая против своих) --- Вот иммено, только против своих ты, делитель на своих и чужих, разделяй и властвуй.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Сердючка недавно спела про то, как убивать русских. Отделяйте мух от котлет. Таких, как Сердючка - запретить. Те, кто против России не вякает - пусть поют.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Господи... какой бред... шиз ****** То есть если АндрИя Данилко не слушаешь, то это финал жизни? Мля, ты сам то кто такой, чтобы диагнозы ставить? Может это ты ущербный, раз такое слушаешь?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Одебилился народ капитально - да, в основном слушая зарубежных исполнителей. Смотря зарубежное тупое кино. Читая книги наших "светочей свободы", где выворачивают наизнанку нашу историю, осмеивают нашу Победу, издеваются над Россией. Одебилились.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Гость, А деньги отправлять на фронт === На какой фронт??? Вы имеете в виду ОНФ? 11 минут назад, ГостьОтветить ***** Нет, на обычный фронт, где русские люди вставляют твоим полупокерам)
    29 декабря, Гость   Ответить
  • во время войны - а шо, мы что-то пропустили и у нас уже война?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, на обычный фронт --- Это где? Фронт бывает во время войны, а у нас СВО. Чувствуешь разницу, полупокер?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Причем тут песня, написанная 20 лет назад и СВО? У дамочки в голове ку-ку ку-ку ку-ку?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Читаю ваши комментарии и прихожу в ужас.поди что народ под шафе отплясывает.это дело морали каждого.вы то зачем оскорбляет друг друга.вы забыли Роман Льва Толстого ,Война и Мир" перечитайте....
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Ржачненько,увахаха,ы
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, как правильно вы сказали, спасибо, может они включат все таки мозги
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, какой ты бестолковый, ты урод, не знающий историю и не понимающий, что сегодня происходит.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Тугодумие в Вашей голове. Там пацаны гибнут,а здесь слушают"Ще не вмерла Украина". Сами мозги включите. Наказывать и штрафовать.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, вот именно
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, полностью вас поддерживаю!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Наказывать и штрафовать.-----Если бы ввели штрафы за тупость, то Россия бы стала процветающей страной.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Достал свой тупостью сам всех, олень.
    31 декабря, Гость   Ответить
  • Уже и песни Украинские петь нельзя... во народ дурной - фляга свистит
    31 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров