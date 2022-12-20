Минздрав Алтайского края определил график работы больниц в новогодние праздники. Как рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, все праздничные будут работать неотложная помощь, ПЦР-лаборатории, фильтр-боксы и колл-центры.

Также круглосуточно и без выходных трудятся приемные покои и травмпункты. Также 31 декабря, 2, 4 и 5 января с 8:00 до 15:00 будут работать участковые службы, поликлиники, рентген-кабинеты и лаборатории.

3 и 6 января все поликлиники будут работать в обычном режиме — до 20:00. Вместе с ними на работу выйдут и сотрудники специализированных учреждений — диагностического центра, онкодиспансера, каридоцентра и других.