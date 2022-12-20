Помощь на праздниках сможет оказать как «неотложка», так и поликлиники, которые будут работать по специальному графику

20 декабря 2022, 22:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минздрав Алтайского края определил график работы больниц в новогодние праздники. Как рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, все праздничные дни будут работать неотложная помощь, ПЦР-лаборатории, фильтр-боксы и кол-центры.

Также круглосуточно и без выходных трудятся приёмные покои и травмпункты. Также 31 декабря, 2, 4 и 5 января с 08:00 до 15:00 будут работать участковые службы, поликлиники, рентген-кабинеты и лаборатории.

3 и 6 января все поликлиники будут работать в обычном режиме — до 20:00. Вместе с ними на работу выйдут и сотрудники специализированных учреждений — диагностического центра, онкодиспансера, кардиоцентра и других.